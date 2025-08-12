UP Crime : सहारनपुर में गो-तस्करों और पुलिस के बीच फायरिंग

UP Crime : थाना नागल क्षेत्र में पुलिस और गोकश तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। गोली लगने से घायल आरोपी गोकश को अस्पताल भर्ती कराया गया है। अस्पताल में चिकित्सक इसका उपचार कर रहे हैं जबकि इसका एक साथी फरार हो गया। फरार हुए आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है।
पुलिस के अनुसार एक टीम पाण्डौली पुल के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कस्बा नागल की तरफ से एक बाइक पर दो युवक आ रहे थे। पुलिस के अनुसार इन्हे रुकने के लिए इशारा किया गया तो इन्होंने बाइक मोड़ ली और भागने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान पुलिस टीम ने पीछा शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार खुद को घिरता हुआ देख आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस के अनुसार पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई तो एक गोकश के पैर में गोली लगी। गोली लगने से वह घायल हो गया लेकिन इसका साथी फरार हो गया।
घायल आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और गौकशी करने के उपकरण कुल्हाडी, छुरी और रस्सी व एक बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। घायल ने अपना नाम नाजिम निवासी नागल बताया है। पड़ताल करने पर पता चला कि इसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इसका उपचार करा रही है।