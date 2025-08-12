12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सहारनपुर

UP Crime : सहारनपुर में गो-तस्करों और पुलिस के बीच फायरिंग

UP Crime : चेकिंग कर रही पुलिस ने बाइक सवार युवकों को रुकने का इशारा किया तो इन्होंने भागने की कोशिश और बाइक स्पिल हो गई। इसके बाद इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया।

सहारनपुर

Shivmani Tyagi

Aug 12, 2025

Encounter
एनकाउंटर के बाद आरोपी को हिरासत में उपचार के लिए ले जाते पुलिसकर्मी

UP Crime : थाना नागल क्षेत्र में पुलिस और गोकश तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। गोली लगने से घायल आरोपी गोकश को अस्पताल भर्ती कराया गया है। अस्पताल में चिकित्सक इसका उपचार कर रहे हैं जबकि इसका एक साथी फरार हो गया। फरार हुए आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है।

पीछा करने पर चला दी पुलिस पर गोली ( UP Crime )

पुलिस के अनुसार एक टीम पाण्डौली पुल के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कस्बा नागल की तरफ से एक बाइक पर दो युवक आ रहे थे। पुलिस के अनुसार इन्हे रुकने के लिए इशारा किया गया तो इन्होंने बाइक मोड़ ली और भागने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान पुलिस टीम ने पीछा शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार खुद को घिरता हुआ देख आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस के अनुसार पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई तो एक गोकश के पैर में गोली लगी। गोली लगने से वह घायल हो गया लेकिन इसका साथी फरार हो गया।

ये भी पढ़ें

UP News : सहारनपुर में 150 परिवारों को घर खाली करने का नोटिस! जानिए पूरा मामला
सहारनपुर
Saharanpur Nagar Nigam

घायल के कब्जे से गोवंश कटान के उपकरण बरामद ( UP Crime )

घायल आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और गौकशी करने के उपकरण कुल्हाडी, छुरी और रस्सी व एक बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। घायल ने अपना नाम नाजिम निवासी नागल बताया है। पड़ताल करने पर पता चला कि इसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इसका उपचार करा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2025 11:38 pm

Published on:

12 Aug 2025 11:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / UP Crime : सहारनपुर में गो-तस्करों और पुलिस के बीच फायरिंग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.