UP Crime : सहारनपुर में गो-तस्करों और पुलिस के बीच फायरिंग

पुलिस के अनुसार एक टीम पाण्डौली पुल के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कस्बा नागल की तरफ से एक बाइक पर दो युवक आ रहे थे। पुलिस के अनुसार इन्हे रुकने के लिए इशारा किया गया तो इन्होंने बाइक मोड़ ली और भागने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान पुलिस टीम ने पीछा शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार खुद को घिरता हुआ देख आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस के अनुसार पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई तो एक गोकश के पैर में गोली लगी। गोली लगने से वह घायल हो गया लेकिन इसका साथी फरार हो गया।