‘खाली पड़ी कुर्सियां और बेड़, नहीं हैं मरीज’, डॉ. अदिल के साथ फेमस अस्पताल में काम करने वाले डॉ. बाबर ने खोले कई राज

फेमस अस्पताल में काम करने वाले डॉ. बाबर से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि वह सहारनपुर जिले के डॉ. बाबर ने सरसावा के निवासी हैं। बाबर ने बताया कि वे पिछले तीन वर्षों से अस्पताल में कार्यरत हैं, जबकि डॉ. अदील ने मार्च में ही जॉइन किया था. उनका और डॉ. अदील का रिश्ता सिर्फ पेशेवर था। ATS और लोकल पुलिस ने उनसे और पूरे अस्पताल स्टॉफ से पूछताछ की। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की खबरों को सिरे से नकार दिया। जब डॉ. अदील के बारें में पूछा गया कि उसका व्यवहार कैसा था। वह किस तरह के व्यक्तित्व का था तो डॉ. बाबर ने बताया कि अदील के व्यवहार से कभी ऐसा नहीं लगा कि वह इन घटनाओं में शामिल हो सकता है। वह अपनी ड्यूटी टाइम से करता और घर चला जाता था। सभी के साथ अच्छा व्यवहार था कभी किसी से बदत्तमीजी नहीं की। सामान्य व्यक्ति की तरह रहता था। उन्होंने आगे कहा कि समझ नहीं आता इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति इन घटनाओं में कैसे शामिल हो सकता है।