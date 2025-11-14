‘खाली पड़ी कुर्सियां और बेड़, नहीं हैं मरीज’, डॉ. अदिल के साथ फेमस अस्पताल में काम करने वाले डॉ. बाबर ने खोले कई राज

डॉ. अदील के साथ काम करने वाले डॉ. बाबर ने खोले कई राज, PC- Patrika
सहारनपुर : सहारनपुर के फेमस अस्पताल में अब सन्नाटा है…इक्का-दुक्का मरीज ही दिखाई दे रहे हैं। कुर्सियां खाली पड़ी हैं। बेड़ पर मरीज नहीं हैं। वजह सिर्फ एक ही है यहां काम करने वाले डॉ. अदिल का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन निकला है। उसे ATS ने गिरफ्तार किया है।
फेमस अस्पताल में काम करने वाले डॉ. बाबर से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि वह सहारनपुर जिले के डॉ. बाबर ने सरसावा के निवासी हैं। बाबर ने बताया कि वे पिछले तीन वर्षों से अस्पताल में कार्यरत हैं, जबकि डॉ. अदील ने मार्च में ही जॉइन किया था. उनका और डॉ. अदील का रिश्ता सिर्फ पेशेवर था। ATS और लोकल पुलिस ने उनसे और पूरे अस्पताल स्टॉफ से पूछताछ की। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की खबरों को सिरे से नकार दिया। जब डॉ. अदील के बारें में पूछा गया कि उसका व्यवहार कैसा था। वह किस तरह के व्यक्तित्व का था तो डॉ. बाबर ने बताया कि अदील के व्यवहार से कभी ऐसा नहीं लगा कि वह इन घटनाओं में शामिल हो सकता है। वह अपनी ड्यूटी टाइम से करता और घर चला जाता था। सभी के साथ अच्छा व्यवहार था कभी किसी से बदत्तमीजी नहीं की। सामान्य व्यक्ति की तरह रहता था। उन्होंने आगे कहा कि समझ नहीं आता इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति इन घटनाओं में कैसे शामिल हो सकता है।
डॉ. बाबर ने बताया कि अदील की शादी में अस्पताल स्टाफ के 4 से 5 लोग गए थे। वह खुद भी उसकी शादी में शामिल हुए थे। लेकिन, उन्हें शादी में कुछ भी किसी भी प्रकार से संदिग्ध नहीं लगा। वहां का माहौल बिल्कुल सामान्य और पारंपरिक था। उन्होंने बताया कि अदील की पत्नी भी एमडी डॉक्टर और समझदार महिला हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियों को जब भी पूछताछ की जरूरत पड़ेगी, वे पूरा सहयोग करेंगे. बाबर ने उम्मीद जताई कि सच जल्द सामने आएगा और बेगुनाहों पर किसी तरह का दाग नहीं लगेगा।
डॉक्टर अदिल को फेमस हॉस्पिटल के प्रबंधन ने पांच लाख रुपये महीना के पैकेज पर वी-ब्रॉस हॉस्पिटल से यहां ज्वाइन करवाया था। कल तक डॉक्टर आदिल को बहुत अच्छा डॉक्टर बताने वाला फेमस हॉस्पिटल का प्रबंधन अब कह रहा कि डॉक्टर अदिल को ज्वाइन कराकर बड़ी भूल हुई। हॉस्पिटल का नाम खराब करवा लिया और अब हॉस्पिटल की ओर मरीज भी नहीं आ रहे। इक्का-दुक्का मरीज ही अस्पताल में उपचार कराने के लिए पहुंच रहे हैं।
सहारनपुर फेमस अस्पताल में गुरुवार को एक बार फिर जम्मू-कश्मीर पुलिस पहुंची। जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ IB की टीम भी सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित हॉस्पिटल पहुंची और यहां तैनात स्टाफ और डॉक्टरों के अलावा अस्पताल के प्रबंधक से घंटों तक पूछताछ की। इस दौरान हॉस्पिटल के बाहर पुलिस बल तैनात रहा।
