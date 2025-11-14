Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

‘खाली पड़ी कुर्सियां और बेड़, नहीं हैं मरीज’, डॉ. अदिल के साथ फेमस अस्पताल में काम करने वाले डॉ. बाबर ने खोले कई राज

सहारनपुर के फेमस अस्पताल के डॉक्टर बाबर ने अपनी गिरफ्तारी को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल के अन्य सदस्यों की तरह उनसे भी पूछताछ की गई थी।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 14, 2025

डॉ. अदील के साथ काम करने वाले डॉ. बाबर ने खोले कई राज, PC- Patrika

सहारनपुर : सहारनपुर के फेमस अस्पताल में अब सन्नाटा है…इक्का-दुक्का मरीज ही दिखाई दे रहे हैं। कुर्सियां खाली पड़ी हैं। बेड़ पर मरीज नहीं हैं। वजह सिर्फ एक ही है यहां काम करने वाले डॉ. अदिल का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन निकला है। उसे ATS ने गिरफ्तार किया है।

फेमस अस्पताल में काम करने वाले डॉ. बाबर से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि वह सहारनपुर जिले के डॉ. बाबर ने सरसावा के निवासी हैं। बाबर ने बताया कि वे पिछले तीन वर्षों से अस्पताल में कार्यरत हैं, जबकि डॉ. अदील ने मार्च में ही जॉइन किया था. उनका और डॉ. अदील का रिश्ता सिर्फ पेशेवर था। ATS और लोकल पुलिस ने उनसे और पूरे अस्पताल स्टॉफ से पूछताछ की। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की खबरों को सिरे से नकार दिया। जब डॉ. अदील के बारें में पूछा गया कि उसका व्यवहार कैसा था। वह किस तरह के व्यक्तित्व का था तो डॉ. बाबर ने बताया कि अदील के व्यवहार से कभी ऐसा नहीं लगा कि वह इन घटनाओं में शामिल हो सकता है। वह अपनी ड्यूटी टाइम से करता और घर चला जाता था। सभी के साथ अच्छा व्यवहार था कभी किसी से बदत्तमीजी नहीं की। सामान्य व्यक्ति की तरह रहता था। उन्होंने आगे कहा कि समझ नहीं आता इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति इन घटनाओं में कैसे शामिल हो सकता है।

डॉ. अदील की शादी में गया था स्टाफ

डॉ. बाबर ने बताया कि अदील की शादी में अस्पताल स्टाफ के 4 से 5 लोग गए थे। वह खुद भी उसकी शादी में शामिल हुए थे। लेकिन, उन्हें शादी में कुछ भी किसी भी प्रकार से संदिग्ध नहीं लगा। वहां का माहौल बिल्कुल सामान्य और पारंपरिक था। उन्होंने बताया कि अदील की पत्नी भी एमडी डॉक्टर और समझदार महिला हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियों को जब भी पूछताछ की जरूरत पड़ेगी, वे पूरा सहयोग करेंगे. बाबर ने उम्मीद जताई कि सच जल्द सामने आएगा और बेगुनाहों पर किसी तरह का दाग नहीं लगेगा।

फेमस अस्पताल के मैनेजमेंट ने कहा ज्वाइन करवाना महंगा पड़ा

डॉक्टर अदिल को फेमस हॉस्पिटल के प्रबंधन ने पांच लाख रुपये महीना के पैकेज पर वी-ब्रॉस हॉस्पिटल से यहां ज्वाइन करवाया था। कल तक डॉक्टर आदिल को बहुत अच्छा डॉक्टर बताने वाला फेमस हॉस्पिटल का प्रबंधन अब कह रहा कि डॉक्टर अदिल को ज्वाइन कराकर बड़ी भूल हुई। हॉस्पिटल का नाम खराब करवा लिया और अब हॉस्पिटल की ओर मरीज भी नहीं आ रहे। इक्का-दुक्का मरीज ही अस्पताल में उपचार कराने के लिए पहुंच रहे हैं।

सहारनपुर फेमस अस्पताल में गुरुवार को एक बार फिर जम्मू-कश्मीर पुलिस पहुंची। जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ IB की टीम भी सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित हॉस्पिटल पहुंची और यहां तैनात स्टाफ और डॉक्टरों के अलावा अस्पताल के प्रबंधक से घंटों तक पूछताछ की। इस दौरान हॉस्पिटल के बाहर पुलिस बल तैनात रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Nov 2025 05:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / ‘खाली पड़ी कुर्सियां और बेड़, नहीं हैं मरीज’, डॉ. अदिल के साथ फेमस अस्पताल में काम करने वाले डॉ. बाबर ने खोले कई राज

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Delhi Blast : फेमस अस्पताल से हटाई गई डॉक्टर आदिल की नेम प्लेट, प्रबंधन बोला…

Saharanpur News
यूपी न्यूज

Delhi Blast : दिल्ली ब्लास्ट के बाद फिर सहारनपुर पहुंची जम्मू-कश्मीर पुलिस, खंगाला अस्पताल का रिकार्ड

saharanpur
सहारनपुर

यूपी के शहरों को उड़ाने की थी प्लानिंग!, 5 आतंकियों का था नेक्सस, ATS की गिरफ्तारी ने फेरा पानी

सहारनपुर

UP News : सहारनपुर के दो भाईयों ने सिरप की तस्करी करके जुटाई 200 करोड़ की संपत्ति! अब STF…

Saharanpur News
सहारनपुर

Delhi Blast : आतंकी डॉ. आदिल के घर रात के अंधेरे में गाड़ियों से आते थे 8 लोग, वेस्ट यूपी में खड़ा करना चाहता था नेटवर्क

सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.