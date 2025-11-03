सहारनपुर में बारात में डीजे बजाने को लेकर बवाल में कई घायल

बोहडपुर के ही रहने वाले राजेश सैनी के अनुसार उनके बेटे नितिन सैनी की शादी थी। बारात रवाना होनी थी और इससे पहले का आयोजन परम्परा के अनुसार चल रहा था। उनका बेटा घोड़ी पर बैठकर जा रहा था और बाराती नाचते-गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। सभी लोग गांव के मुख्य रास्ते से होकर निकल रहे थे। जब उत्सव मुस्लिम बस्ती में पहुंचा तो कुछ युवाओं ने नमाज का समय होने की बात कहते हुए डीजे बंद करने को कहा। बाराती पक्ष ने इसे परम्परा बताते हुए डीजे बंद करने से मना कर दिया। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। कहासुनी ने कुछ ही देर में मारपीट का रूप ले लिया। दोनों ओर से जमकर हाथापाई के बाद लाठी-डंडे निकल आए। इस घटना में चार लोग घायल हो गए। बाद में पहुंची पुलिस ने मामला संभाला।