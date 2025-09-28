Pizza : पिज्जा स्टोर में लगी आग, हाथ में पिज्जा बाइट लेकर बाहर भागे लोग

आग बुझाने की कोशिश करती दमकलकर्मियों की टीम
Pizza : सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित डॉमिनोज पिज्जा स्टोर में रविवार दोपहर अचानक आग लग गई। तेज लपटें और धुएं को देखकर स्टोर में बैठकर पिज्जा खा रहे लोग जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागे। इनमें से कुछ लोगों के हाथ में पिज्जा बाइट भी थी। सूचना पर पहुंची दमकलकर्मियों क टीम ने किसी तरह लपटों पर काबू पाया।
दिल्ली रोड पर सब्जी मंडी के पास डॉमिनोज पिज्जा स्टोर के ऐसी यूनिट में अचानक आग लग गई। ऐसी से लपटें उठती देख स्टोर के कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। स्टोर के अंदर बैठकर पिज्जे का आनंद ले रहे लोग भी डर गए और तेजी से बाहर की ओर भागे। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है फिलहाल यही माना जा रहा है कि शार्ट सर्किट हो जाने से आग लगी है। इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ दमकलर्मियों की टीम ने आग की लपटों पर काबू पाया।
जब यह दुर्घटना हुई तो सिटी मजिस्ट्रेट दिल्ली रोड से जा रहे थे। उन्होंने अचानक देखा कि डॉमिनोज पिज्जा स्टोर से धुंआ निकल रहा है और लोग बाहर भाग रहे हैं। यह देखते ही मजिस्ट्रेट समझ गए कि आग लगने की घटना है। उन्होंने तुरंत सीएफओ को घटना की जानकारी दी और इसके कुछ ही देर बाद दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने किसी तरह लपटों पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। प्राथमिक पड़ताल के आधार पर यही माना जा रहा है कि शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी है।
