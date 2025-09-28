Pizza : पिज्जा स्टोर में लगी आग, हाथ में पिज्जा बाइट लेकर बाहर भागे लोग

जब यह दुर्घटना हुई तो सिटी मजिस्ट्रेट दिल्ली रोड से जा रहे थे। उन्होंने अचानक देखा कि डॉमिनोज पिज्जा स्टोर से धुंआ निकल रहा है और लोग बाहर भाग रहे हैं। यह देखते ही मजिस्ट्रेट समझ गए कि आग लगने की घटना है। उन्होंने तुरंत सीएफओ को घटना की जानकारी दी और इसके कुछ ही देर बाद दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने किसी तरह लपटों पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। प्राथमिक पड़ताल के आधार पर यही माना जा रहा है कि शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी है।