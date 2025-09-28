Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

Pizza : पिज्जा स्टोर में लगी आग, हाथ में पिज्जा बाइट लेकर बाहर भागे लोग

Pizza : लोक स्टोर के अंदर पिज्जा खा रहे थे तभी अचान एसी यूनिट से धुंआ निकलने लगा। इसके बाद पूरे स्टोर में अफरा-तफरी मच गई।

less than 1 minute read

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Sep 28, 2025

Pizza

आग बुझाने की कोशिश करती दमकलकर्मियों की टीम

Pizza : सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित डॉमिनोज पिज्जा स्टोर में रविवार दोपहर अचानक आग लग गई। तेज लपटें और धुएं को देखकर स्टोर में बैठकर पिज्जा खा रहे लोग जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागे। इनमें से कुछ लोगों के हाथ में पिज्जा बाइट भी थी। सूचना पर पहुंची दमकलकर्मियों क टीम ने किसी तरह लपटों पर काबू पाया।

Pizza स्टोर की यूनिट में हुआ शार्ट सर्किट !

दिल्ली रोड पर सब्जी मंडी के पास डॉमिनोज पिज्जा स्टोर के ऐसी यूनिट में अचानक आग लग गई। ऐसी से लपटें उठती देख स्टोर के कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। स्टोर के अंदर बैठकर पिज्जे का आनंद ले रहे लोग भी डर गए और तेजी से बाहर की ओर भागे। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है फिलहाल यही माना जा रहा है कि शार्ट सर्किट हो जाने से आग लगी है। इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ दमकलर्मियों की टीम ने आग की लपटों पर काबू पाया।

स्टोर के सामने से जा रहे सिटी मजिस्ट्रेट ने भेजी दमकल कर्मियों की टीम

जब यह दुर्घटना हुई तो सिटी मजिस्ट्रेट दिल्ली रोड से जा रहे थे। उन्होंने अचानक देखा कि डॉमिनोज पिज्जा स्टोर से धुंआ निकल रहा है और लोग बाहर भाग रहे हैं। यह देखते ही मजिस्ट्रेट समझ गए कि आग लगने की घटना है। उन्होंने तुरंत सीएफओ को घटना की जानकारी दी और इसके कुछ ही देर बाद दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने किसी तरह लपटों पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। प्राथमिक पड़ताल के आधार पर यही माना जा रहा है कि शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 06:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / Pizza : पिज्जा स्टोर में लगी आग, हाथ में पिज्जा बाइट लेकर बाहर भागे लोग

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मां के साथ जानवरों जैसी बर्बरता; पीट-पीट कर बेटे ने उतार दिया मौत के घाट! क्या है सनसनीखेज मामला?

brutal attack on mother by son
सहारनपुर

Murder : क्लेश में घर से चली गई पत्नी तो बेटे ने मां को पीट-पीटकर मार डाला

Murder
सहारनपुर

UP News : सहारनपुर में भी नमाज के बाद ”आई लव मोहम्मद” का पोस्टर लेकर निकला था युवक…

saharanpur
सहारनपुर

UP News : जबरन संबंध बनाता था मौलवी! पेट में दर्द की जांच कराई तो गर्भवती निकली किशोरी

FIR
सहारनपुर

Accident : सहारनपुर में रोडवेज बस की टक्कर से एक छात्र की मौत, दो के पैर कटे

accident
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.