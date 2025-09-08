Flood Relief : बाढ़ पीड़ितों की सहायता को विशेष विमान से सहारनपुर पहुंच रहे सीएम योगी

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब एक बजे विशेष विमान से सरसावा पहुंचेंगे। यहां से वह सीधे सरोवर पोर्टिको ( सहारनपुर अंबाला रोड पर स्थित एक बैंक्वट हॉल ) पहुंचेगे। यहां पहुंचने के बाद सीएम पंजाब समेत हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता सामग्री से भरे वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर पिछले तीन दिन से तैयारियां चल रही हैं। इस दौरान सीएम एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे जिसमें एक हजार तक लोगों के मौजूद होने की तैयारियां की गई हैं।