Election : पूर्व सीएम बोले बिहार में बनने जा रही गठबंधन की सरकार, ये बताए आकड़ें भी

वह यहां कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय महासचिव मुजतबा मलिक के आवास पर पहुंचे थे। इसी दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में निष्पक्ष चुनाव और निर्भीकता से मतदान सुनिश्चित कराना लोकतंत्र के लिए जरुरी है।बोले कि, मीडिया सत्तारूढ़ गठबंधन की दरारों को नहीं देख रहा है। बिहार में जेडीयू और भाजपा के एक दर्जन के करीब लोग बागी हो गए हैं और चुनाव मैदान में उतरकर चुनाव लड़ रहे हैं। इन बातों की कहीं पर भी चर्चा नहीं हो रही। इसी के विरीत अगर मीडिया को कांग्रेस नीत गठबंधन में कहीं कोई खामी दिखाई दे जाती है तो उसे खूबर प्रचारित किया जा रहा है।