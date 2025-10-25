Patrika LogoSwitch to English

Election : पूर्व सीएम बोले बिहार में बनने जा रही गठबंधन की सरकार, ये बताए आकड़ें भी

Election : उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहारनपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में जनता पलटूराम को पसंद नहीं कर रही।

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Oct 25, 2025

Harish rawat

सहारनपुर पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री

Election : उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बिहार में बीजेपी ने मुख्यमंत्रियों की फौज लगा रखी है, लेकिन वहां सरकार का जाना लगभग तय है। इस बार बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी। यह बात शुक्रवार को सहारनपुर के कस्बा छुटमलपुर पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कही।

सहारनपुर के छुटमलुपर पहुंचे थे हरीश रावत

वह यहां कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय महासचिव मुजतबा मलिक के आवास पर पहुंचे थे। इसी दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में निष्पक्ष चुनाव और निर्भीकता से मतदान सुनिश्चित कराना लोकतंत्र के लिए जरुरी है।बोले कि, मीडिया सत्तारूढ़ गठबंधन की दरारों को नहीं देख रहा है। बिहार में जेडीयू और भाजपा के एक दर्जन के करीब लोग बागी हो गए हैं और चुनाव मैदान में उतरकर चुनाव लड़ रहे हैं। इन बातों की कहीं पर भी चर्चा नहीं हो रही। इसी के विरीत अगर मीडिया को कांग्रेस नीत गठबंधन में कहीं कोई खामी दिखाई दे जाती है तो उसे खूबर प्रचारित किया जा रहा है।

विरोधियों को बताया दल-बदलू और पलटूराम ( Election )

पूर्व मुख्यमंत्री बोले कि, निष्पक्ष चुनाव के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की सजगता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता के साथ-साथ मीडिया को भी निष्पक्षता रखनी होगी। बिहार में भले ही भाजपा ने मुख्यमंत्रियों की फौज लगा रखी हो लेकिन इस बार जनता ने साफ मन बना लिया है कि दल बदलुओं और पलटूरामों को अब मंजूरी नहं देनी हैं। इसलिए बिहार में गठबंधन की सरकार तय हो चुकी है। भाजपा झूठ और झूठी घोषणाओं को आधार बनाकर आम जनमानस को पागल बनाने का काम कर रही है।

Published on:

25 Oct 2025 12:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / Election : पूर्व सीएम बोले बिहार में बनने जा रही गठबंधन की सरकार, ये बताए आकड़ें भी

