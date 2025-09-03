Heavy Rain : बीमार मां को बरसात में लेकर निकला तो 11 फिट गहरे गड्ढे में जा गिरी कार

इस दुर्घटना को लोकर ग्रामीणों और कस्बे के लोगों में भी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ वर्ना तो दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि कुछ भी हो सकता था। ग्रामीणों ने इस दुर्घटना में हुई परिवार की क्षति पालिका ठेकेदार से वसूले जाने की मांग करते हुए कहा है कि यदि कहीं पर भी इस तरह का निर्माण कार्य होता है तो वहां पर चेतावनी बोर्ड जरूर लगाए जाएं। ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की भी बात कही है।