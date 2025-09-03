Heavy Rain : बीमार मां को बरसात में लेकर निकला तो 11 फिट गहरे गड्ढे में जा गिरी कार

Heavy Rain : सहारनपुर के गंगोह में एक भीषण ( Accident ) दुर्घटना हो गई। बीमार मां को अस्पताल ले जाने के लिए एक परिवार कार से निकला तो कार सड़क किनारे ( Road Side ) खोदे गए गहरे गड्ढे में जा गिरी। इस हाद्से की वजह नगर पालिका के ठेकेदार की लापरवाही को माना जा रहा है। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। किसी तरह पूरा परिवार कार से बाहर निकल आया। अगले दिन क्रेन से कार को भी बाहर निकाल लिया गया।
यह दुर्घटना मध्यरात्रि करीब एक बजे की है। गंगोह क्षेत्र के गांव जुखेड़ी के रहने वाले वीरेंद्र के अनुसार उनकी मां की रात में अचानक तबीयत खराब हो गई। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वीरेंद्र मां को कार में लेकर गंगोह पहुंचे। यहां गणेश चौक पर पालिका का निर्माण कार्य चल रहा था जहां ठेकेदार ने बोरिंग के लिए गहरा गड्ढा खोदा हुआ था। इसी गहरे गड्ढे में इनकी कार गिर गई। यह खुदाई बोरिंग के लिए की गई थी लेकिन लेकिन कोई सांकेतिक बोर्ड या बेरिगेट नहीं लगाया गया था।
इस दुर्घटना को लोकर ग्रामीणों और कस्बे के लोगों में भी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ वर्ना तो दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि कुछ भी हो सकता था। ग्रामीणों ने इस दुर्घटना में हुई परिवार की क्षति पालिका ठेकेदार से वसूले जाने की मांग करते हुए कहा है कि यदि कहीं पर भी इस तरह का निर्माण कार्य होता है तो वहां पर चेतावनी बोर्ड जरूर लगाए जाएं। ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की भी बात कही है।
अगले दिन कार को इस गहरे गड्ढे से बाहर निकाला गया। क्रेन की मदद से कार बाहर निकल सकी। दुर्घटना में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। परिवार के लोगों ने किसी तरह इस कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इस कार में वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी बच्चों और भाई के साथ थे। बीमार मां भी इसी कार में थी।