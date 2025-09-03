Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सहारनपुर

Heavy Rain : बीमार मां को बरसात में लेकर निकला तो 11 फिट गहरे गड्ढे में जा गिरी कार

Heavy Rain : बीमार मां को लेकर पूरा परिवार कार से निकला था। आधी रात को इनकी कार गहरे गड्ढे में गिर गई।

सहारनपुर

Shivmani Tyagi

Sep 03, 2025

Accident
Heavy Rain ( फोटो स्रोत सोशल मीडिया )

Heavy Rain : सहारनपुर के गंगोह में एक भीषण ( Accident ) दुर्घटना हो गई। बीमार मां को अस्पताल ले जाने के लिए एक परिवार कार से निकला तो कार सड़क किनारे ( Road Side ) खोदे गए गहरे गड्ढे में जा गिरी। इस हाद्से की वजह नगर पालिका के ठेकेदार की लापरवाही को माना जा रहा है। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। किसी तरह पूरा परिवार कार से बाहर निकल आया। अगले दिन क्रेन से कार को भी बाहर निकाल लिया गया।

आधी रात के समय हुई दुर्घटना

यह दुर्घटना मध्यरात्रि करीब एक बजे की है। गंगोह क्षेत्र के गांव जुखेड़ी के रहने वाले वीरेंद्र के अनुसार उनकी मां की रात में अचानक तबीयत खराब हो गई। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वीरेंद्र मां को कार में लेकर गंगोह पहुंचे। यहां गणेश चौक पर पालिका का निर्माण कार्य चल रहा था जहां ठेकेदार ने बोरिंग के लिए गहरा गड्ढा खोदा हुआ था। इसी गहरे गड्ढे में इनकी कार गिर गई। यह खुदाई बोरिंग के लिए की गई थी लेकिन लेकिन कोई सांकेतिक बोर्ड या बेरिगेट नहीं लगाया गया था।

ये भी पढ़ें

ग्राउंड रिपोर्ट: ‘कोई मदद को नहीं आया, खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं’; प्रशासन की पोल खोलते बाढ़ पीड़ितों ने बताई दास्तां
नोएडा
UP Flood

ग्रामीणों और कस्बे के लोगों में दुर्घटना को लेकर गुस्सा

इस दुर्घटना को लोकर ग्रामीणों और कस्बे के लोगों में भी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ वर्ना तो दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि कुछ भी हो सकता था। ग्रामीणों ने इस दुर्घटना में हुई परिवार की क्षति पालिका ठेकेदार से वसूले जाने की मांग करते हुए कहा है कि यदि कहीं पर भी इस तरह का निर्माण कार्य होता है तो वहां पर चेतावनी बोर्ड जरूर लगाए जाएं। ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की भी बात कही है।

पूरा परिवार सवार था कार में ( Heavy Rain )

अगले दिन कार को इस गहरे गड्ढे से बाहर निकाला गया। क्रेन की मदद से कार बाहर निकल सकी। दुर्घटना में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। परिवार के लोगों ने किसी तरह इस कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इस कार में वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी बच्चों और भाई के साथ थे। बीमार मां भी इसी कार में थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 08:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / Heavy Rain : बीमार मां को बरसात में लेकर निकला तो 11 फिट गहरे गड्ढे में जा गिरी कार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट