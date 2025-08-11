Heavy Rain : सहारनपुर में लगातार बरसात से नदियां उफान पर

Heavy Rain : शिवालिक की पहाड़ियों से सटे यूपी के जिले सहारनपुर में हो रही लगातार बारिश से बरसाती नदियां उफान पर आ गई हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बेहट क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। यहां शाकम्भरी सिद्धपीठ दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को फिलहाल सचेत करते हुए रोक दिया गया है। घाड़ क्षेत्र के कई गांव मुख्यालय से कट गए हैं। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है।
सहारनपुर, यूपी का इकलौता ऐसा शहर है जिसकी सीमाएं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से लगती है। यहां शिवालिक की पहाड़ियां होने की वजह से पहाड़ी इलाकों में होने वाली बरसात का पानी भी सहारनपुर में आता है। यह पानी बरसाती नदियों के जरिए सहारनपुर में पहुंचता है। यही वजह से पिछले दो दिन से हो रही बरसात की वजह से शिवालिक की पहाड़ियों से होकर सहारनपुर तक आने वाली बरसाती नदियां भी उफान पर आ गई हैं। इनके उफान पर आने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके साथ ही शहर के बीचो-बीच से बहने वाली ढमोला नदी भी उफान पर है। इससे उन लोगों को डर सताने लगा है जिनके घर ढमोला के किनारे बने हुए हैं।
करीब सात वर्ष पहले सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों और हथनीकंड बैराज से आने वाले पानी की वजह से ही बाढ़ जैसै हालात बन गए थे। शहर की बीचो-बीच से बहने वाली ढमोला नदी उफान पर आ गई थी। इससे बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान हुआ था। अब जिस तरह से बरसाती नदियां उफान पर हैं उससे एक बार फिर यह आशंका जताई जा रही है कि सहारनपुर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि हालात सामान्य हैं। बरसात को देखते हुए सुरक्षा और बचाव एजेंसियां सतर्क मोड पर हैं लेकिन सहारनपुर में अभी कोई खतरे वाली बात नहीं है। घाड़ क्षेत्र और शाकम्भरी क्षेत्र में फिलहाल अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।