Heavy Rain : सहारनपुर में लगातार बरसात से नदियां उफान पर

करीब सात वर्ष पहले सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों और हथनीकंड बैराज से आने वाले पानी की वजह से ही बाढ़ जैसै हालात बन गए थे। शहर की बीचो-बीच से बहने वाली ढमोला नदी उफान पर आ गई थी। इससे बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान हुआ था। अब जिस तरह से बरसाती नदियां उफान पर हैं उससे एक बार फिर यह आशंका जताई जा रही है कि सहारनपुर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि हालात सामान्य हैं। बरसात को देखते हुए सुरक्षा और बचाव एजेंसियां सतर्क मोड पर हैं लेकिन सहारनपुर में अभी कोई खतरे वाली बात नहीं है। घाड़ क्षेत्र और शाकम्भरी क्षेत्र में फिलहाल अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।