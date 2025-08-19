मासूम बेटों के सामने बह गई मां, रोते रह गए बच्चे

घटना सहारनपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र की है। यहां घाड़ क्षेत्र में काफी गरीबी होने के चलते स्थानीय परिवार जंगल से लकड़ी लाते हैं और खाना बनाते हैं। दो दिन से शिवालिक की पहाड़ियों में हो रही ( Heavy Rain ) बरसात से बरसाती नदियां उफान पर हैं। जब पहाड़ियों से पानी नीचे आता है तो वह अपने साथ टूटे हुए वृक्षों की टहनियां और सूखी लकड़ियां बहाकर लाता है। खाना बनाने के लिए इन्ही लकड़ियों का इस्तेमाल यहां के लोग ईंधन के रूप में करते हैं। बरसात में ऊपर से बहकर आ रही लकड़ियों को पानी से निकालने के लिए गांव महमूद नगली के रहने वाले धर्मपाल की पत्नी रूमा अपने दो बेटों कुनाल और रोहित के साथ यमुना नदी की तरफ गई थी।