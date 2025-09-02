Heavy Rain : लगातार बरसात से बढ़ता जा रहा यमुना का जलस्तर, सहारनपुर से दिल्ली तक…

एक रौचक बात यह भी है कि बुधवार को हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी का स्तर घटा है लेकिन इसके विपरीत चिंता बढ़ी है। इसकी वजह यह है कि सोमवार को जब यहां से तीन लाख से क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया तो सहारनपुर में बरसात नहीं थी लेकिन मंगलवार को बैराज से आ रहे पानी के साथ-साथ लगातार बरसात भी हो रही है। ऐसे में हथनीकुंड बैराज के पास वालों इलाकों से लेकर दिल्ली तक में चिंता बढ़ी हुई है। दरअसल जो पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जाता है उसे दिल्ली तक पहुंचने में करीब 37 घंटे का समय लगता है। यही कारण है कि मंगलवार को चिंता बढ़ी हुई है। इन सब कयासों के बीच सिंचाई विभाग का कहना है कि हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उससे बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका नहीं है। लगातार बरसात को देखते हुए बैराज से पानी का स्तर कुछ कम भी कर दिया गया है।