Imran Masood : भगत सिंह की तुलना हमास से करके घिरे सांसद इमरान मसूद, विरोध में उतरा पंजाबी समाज

दरअसल कांग्रेसी सांसद इमरान मसूद का एक पॉडकास्ट सामने आया है। इस पॉडकास्ट में कथित रूप से उन्होंने शहीद-ए-आजम भगत सिंह की तुलना हमास से कर दी है। यहीं से विवाद खड़ा हो गया। इमरान मसूद ने अपने बयान में कहा है कि दोनों अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। इसी बयान के विरोध में पहले राजनीतिक विरोध हुआ और अब सहारनपुर में पंजाबी महासंघ ने आस्तीनें चढ़ाते हुए सांसद के इस बयान को शहीदों का अपमान बता दिया। इतना ही नहीं बयान के विरोध में प्रदर्शन करते हुए महासंघ ने सांसद इमरान मसूद से माफी मांगने के लिए कहा है। विरोध होने पर सांसद इमरान मसूद ने भी अपने इस बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि उन्होंने इस तरह की कोई तुलना नहीं की है।