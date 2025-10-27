Imran Masood : भगत सिंह की तुलना हमास से करके घिरे सांसद इमरान मसूद, विरोध में उतरा पंजाबी समाज

प्रतीकात्मक फोटो
Imran Masood : शहीद-ए-आजम भगत सिंह की तुलना 'हमास' जैसे संगठन से करके सहारनपुर सांसद इमरान मसूद एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। इमरान मसूद के इस कथित बयान के विरोध में पंजाबी समाज एकजुट होकर सड़कों पर आ गया है। रविवार को सहारनपुर में पंजाबी महासंघ ने सांसद के इस बयान का विरोध किया और 'इमरान मसूद शर्म करो- इमरान मसूद शर्म करो' के नारे लगाए।
दरअसल कांग्रेसी सांसद इमरान मसूद का एक पॉडकास्ट सामने आया है। इस पॉडकास्ट में कथित रूप से उन्होंने शहीद-ए-आजम भगत सिंह की तुलना हमास से कर दी है। यहीं से विवाद खड़ा हो गया। इमरान मसूद ने अपने बयान में कहा है कि दोनों अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। इसी बयान के विरोध में पहले राजनीतिक विरोध हुआ और अब सहारनपुर में पंजाबी महासंघ ने आस्तीनें चढ़ाते हुए सांसद के इस बयान को शहीदों का अपमान बता दिया। इतना ही नहीं बयान के विरोध में प्रदर्शन करते हुए महासंघ ने सांसद इमरान मसूद से माफी मांगने के लिए कहा है। विरोध होने पर सांसद इमरान मसूद ने भी अपने इस बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि उन्होंने इस तरह की कोई तुलना नहीं की है।
आरोप है कि, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में कहा कि, ''हमास और भगत सिंह दोनों ही अपनी जमीनों के लिए लड़े, भगत सिंह ने अपने देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। हमास भी अपनी जमीन और आजादी के लिए लड़ा। सांसद के इसी बयान पर राजनीतिक घमासान मचा गया है। कई राजनीतिक दलों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। अब पंजाबी महासंघ ने काली पट्टी बांधकर इस बयान का विरोध किया है। पंजाबी महासंघ के अध्यक्ष योगेश दुआ ने कहा कि सांसद को अपने इस बयान पर माफी मांगनी होगी।
महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि हमास एक ऐसा संगठन है जो निर्दोष लोगों की हत्या करता है और आजादी के लिए लड़ने का दावा करता है। इसके विपरीत भगत सिंह ने कभी किसी की हत्या नहीं की। उन्होंने बम भी अंग्रेजों को संदेश देने के लिए फेंका था। पंजाबी महासंघ ने साफ कहा कि भगत सिंह ने कभी किसी की हत्या नहीं की जबकि हमास एक आतंकी संगठन है। भाजपा के आईटी सेल विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने इमरान मसूद के इस बयान को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक सुनियोजित रणनीति बताया है। एक्स पर उन्होंने लिखा है कि, ''बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भगत सिंह की तुलना आतंकवादी संगठन से करके बिहार चुनाव के प्रभावित करने की कोशिश की है।
उधर इन हंगामों के बाद इमरान मसूद ने कहा है कि, उन्होंने कभी ऐसी कोई तुलना नहीं की। बोले कि, शहीद-ए-आज़म की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि भाजपा उनके मुंह में शब्द डालकर मामले को तूल देने की कोशिश कर रही है उन्होंने ऐसा नहीं कहा है और ना ही भगत सिंह की तुलना हमास से की है। बोले कि, मैंने बस इतना कहा था कि हमास अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, जैसे भगत सिंह हमारी जमीन के लिए लड़े थे।


