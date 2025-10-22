Crime : पूर्व डीजीपी बोले ‘बेटा साइको था’ नशे में लगा दी थी घर में भी आग

सहारनपुर के रहने वाले पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की पंचकुला में संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी। मरने से कुछ दिन पहले बेटे ने एक वीडियो बनाकर पिता पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन्ही आरोपों के आधार पर पुलिस ने पूर्व डीजीपी समेत उनकी पत्नी, बेटी और पुत्रवधू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। FIR दर्ज होने के बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया है। पूर्व डीजीपी पर बेटे की पत्नी के साथ कनेक्शन के आरोप लगे हैं। आरोपों के अनुसार माना जा रहा था कि बेटे ने इसी को लेकर आत्महत्या की होगी लेकिन परिवार के लोग मौत के पीछे ऑवर डोज को वजह बता रहे हैं। खुद पर लगे संगीन आरोपों के बाद अब पूर्व डीजीपी ने चुप्पी तोड़ते हुए मीडिया कर्मियों को सफाई दी और खुद पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है।