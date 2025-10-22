Crime : पूर्व डीजीपी बोले ‘बेटा साइको था’ नशे में लगा दी थी घर में भी आग

पंजाब के पूर्व डीजीपी मुस्तफा और उनके बेटे अकील की फाइल फोटो
Crime: बेटे की मौत के मामले में फंसे पंजाब के पूर्व डीजीपी ने अपने बेटे को 'साइको' बताया है। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेटे ने एक बार नशे में अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की थी और घर में आग लगा दी थी। खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए उन्होंने कहा कि, बेटे को साइकोटिक डिसऑर्डर था। एक बार मैने खुद ही उसे पुलिस के हवाले किया था।
सहारनपुर के रहने वाले पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की पंचकुला में संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी। मरने से कुछ दिन पहले बेटे ने एक वीडियो बनाकर पिता पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन्ही आरोपों के आधार पर पुलिस ने पूर्व डीजीपी समेत उनकी पत्नी, बेटी और पुत्रवधू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। FIR दर्ज होने के बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया है। पूर्व डीजीपी पर बेटे की पत्नी के साथ कनेक्शन के आरोप लगे हैं। आरोपों के अनुसार माना जा रहा था कि बेटे ने इसी को लेकर आत्महत्या की होगी लेकिन परिवार के लोग मौत के पीछे ऑवर डोज को वजह बता रहे हैं। खुद पर लगे संगीन आरोपों के बाद अब पूर्व डीजीपी ने चुप्पी तोड़ते हुए मीडिया कर्मियों को सफाई दी और खुद पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है।
सहारनपुर के चिलकाना थाना क्षेत्र के गांव हरडाखेडी के रहने वाले पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने कहा है कि एक साजिश के तहत उन्हे बदनाम किया जा रहा है। बोले कि, बेटा मानसिक रूप से बीमार था। वर्ष 2017 से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। विरोधी लोग अब बेटे को ढाल बनाकर साजिश रच रहे हैं। यह भी कहा कि विरोधियों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। यह बाते उन्होंने अपने आवास पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कही। बोले कि, बेटे अकील अख्तर ने मरने से पहले वीडियो जारी करके जो आरोप लगाए हैं वह सभी गलत हैं। अकील पिछले 18 साल से नशे की गर्त में था। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी उसे कई बार स्कूलों से निकाला गया और उसने अपनी पत्नी को भी एक बार जान से मारने की कोशिश की थी।
बोले कि, एक बार बेटे ने घर में भी आग लगा दी थी। उस समय लपटों को काबू पाने में कुछ लोग झुलस भी गए थे। यह भी बताया कि, बेटे के दिमाग का उपचार भी चल रहा था। एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें बेटे ने पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब पिता ने बेटे पर आरोप लगाए हैं। पंजाब पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसकी जांच के लिए एसआईटी की गठन किया गया है। पूर्व डीजीपी का कहना है कि एसआईटी की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
