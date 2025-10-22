Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

Crime : पूर्व डीजीपी बोले ‘बेटा साइको था’ नशे में लगा दी थी घर में भी आग

Crime : पूर्व डीजीपी ने कहा मेरा बेटा मानसिक रूप से बीमार था। एक बार उसने घर में ही आग लगा दी थी। उसकी पत्नी भी एक बार मरते-मरते बची है। विरेधी बेटे की मौत को ढाल बनाकर मुझे हराना चाहते हैं लेकिन मैं हारुंगा नहीं।

2 min read

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Oct 22, 2025

Crime

पंजाब के पूर्व डीजीपी मुस्तफा और उनके बेटे अकील की फाइल फोटो

Crime: बेटे की मौत के मामले में फंसे पंजाब के पूर्व डीजीपी ने अपने बेटे को 'साइको' बताया है। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेटे ने एक बार नशे में अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की थी और घर में आग लगा दी थी। खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए उन्होंने कहा कि, बेटे को साइकोटिक डिसऑर्डर था। एक बार मैने खुद ही उसे पुलिस के हवाले किया था।

ये है पूरा मामला ( Crime )

सहारनपुर के रहने वाले पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की पंचकुला में संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी। मरने से कुछ दिन पहले बेटे ने एक वीडियो बनाकर पिता पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन्ही आरोपों के आधार पर पुलिस ने पूर्व डीजीपी समेत उनकी पत्नी, बेटी और पुत्रवधू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। FIR दर्ज होने के बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया है। पूर्व डीजीपी पर बेटे की पत्नी के साथ कनेक्शन के आरोप लगे हैं। आरोपों के अनुसार माना जा रहा था कि बेटे ने इसी को लेकर आत्महत्या की होगी लेकिन परिवार के लोग मौत के पीछे ऑवर डोज को वजह बता रहे हैं। खुद पर लगे संगीन आरोपों के बाद अब पूर्व डीजीपी ने चुप्पी तोड़ते हुए मीडिया कर्मियों को सफाई दी और खुद पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है।

पूर्व डीजीपी ने कहा 2017 से बीमार था बेटा

सहारनपुर के चिलकाना थाना क्षेत्र के गांव हरडाखेडी के रहने वाले पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने कहा है कि एक साजिश के तहत उन्हे बदनाम किया जा रहा है। बोले कि, बेटा मानसिक रूप से बीमार था। वर्ष 2017 से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। विरोधी लोग अब बेटे को ढाल बनाकर साजिश रच रहे हैं। यह भी कहा कि विरोधियों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। यह बाते उन्होंने अपने आवास पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कही। बोले कि, बेटे अकील अख्तर ने मरने से पहले वीडियो जारी करके जो आरोप लगाए हैं वह सभी गलत हैं। अकील पिछले 18 साल से नशे की गर्त में था। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी उसे कई बार स्कूलों से निकाला गया और उसने अपनी पत्नी को भी एक बार जान से मारने की कोशिश की थी।

एसआईटी की जांच खोलेगी राज

बोले कि, एक बार बेटे ने घर में भी आग लगा दी थी। उस समय लपटों को काबू पाने में कुछ लोग झुलस भी गए थे। यह भी बताया कि, बेटे के दिमाग का उपचार भी चल रहा था। एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें बेटे ने पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब पिता ने बेटे पर आरोप लगाए हैं। पंजाब पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसकी जांच के लिए एसआईटी की गठन किया गया है। पूर्व डीजीपी का कहना है कि एसआईटी की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2025 07:19 pm

Published on:

22 Oct 2025 07:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / Crime : पूर्व डीजीपी बोले ‘बेटा साइको था’ नशे में लगा दी थी घर में भी आग

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Crime : बुलेट से पटाखों की आवाज निकालने का विरोध किया तो पीट-पीटकर मार डाला!

amit saharanpur
सहारनपुर

‘पत्नी की शादी मेरे साथ नहीं, बाप के साथ हुई है’, पूर्व डीजीपी के बेटे का मौत से पहले का वीडियो, कहा-परिवार के लोग मारने की रच रहे साजिश

Crime
सहारनपुर

देवबंदी उलेमा ने कहा, गैर धर्म की रस्मों में शामिल होना ईमान की कमजोरी!

Deobandi
सहारनपुर

7 युवकों ने हामिद के सीने पर ताबड़तोड़ बरसाईं लातें, पुलिस चौकी से सिर्फ 100 मीटर दूर 20 मिनट तक की बर्बरता

accident news
सहारनपुर

UP Crime : सहारनपुर में पुलिस चौकी के पास युवक की सरेआम पीट-पीटकर हत्या

UP Crime
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.