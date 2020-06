Saharanpur News: यूपी के खादर से रेत माफिया को खदेडऩे को तैनात होगी पीएसी

सहारनपुर। बेहट क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौंसले बुलंद हैं। प्रशासन की ओर से किए जा रहे लगातार प्रयासों के बावजूद यहां yamuna river में Illegal mining हाे रही है। जिलाधिकारी ने बेहट क्षेत्र में खनन माफियाओं को रोकने के लिए पीएसी बल तैनात ( PAC deployed ) करने के आदेश दिए हैं।

अवैध खनन ( Illegal mining ) को लेकर सहारनपुर ( saharanpur ) पहले से ही चर्चा में रहा है। अब एक बार फिर से लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद सहारनपुर के बेहट क्षेत्र में खनन माफियाओं ने यमुना का सीना चीरना शुरू कर दिया। जिलाधिकारी के आदेश पर बेहट के एसडीएम दीप्ति देव यादव ने अभियान चलाकर छापेमारी की ताे यमुना नदीं के घाट पर हरियाणा की ओर से खनन होता हुआ मिला।

प्रशासन की टीम को देखकर माफिया भाग गए लेकिन उनकी मशीनें जब्त कर ली गई। इन कार्रवाई के बाद भी माफियाओं ने खानन नहीं छोड़ा। प्रशासनिक टीम के जाते ही माफिया फिर से सक्रिय हाे जाते हैं और प्रशासन की टीम पहुंचती है ताे हरियाणा की ओर भाग जाते हैं। खनन काे लेकर लगातार मिल रही शिकायतों पर शनिवार की शाम जिलाधिकारी खुद बेहट क्षेत्र पहुंचे और असलमपुर बरथा व नुनयारी यमुना घाटों का निरीक्षण किया इस दौरान भी वहां खनन माफिया मौजूद थे।

जिलाधिकारी ने इस पर नाराजगी जताई जब स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि बार-बार छापेमारी की जा रही है। प्रशासनिक टीम के पहुचने पर माफिया हरियाणा की ओर भाग जाते हैं। इस पर जिलाधिकारी ने यमुना के खनन वाले क्षेत्रों में पीएसी बल तैनात ( PAC deployed in sahaharanpur ) करने के आदेश दिए हैं। अब ( PAC will be drive away to mafia ) पीएससी इन खनन माफियाओं को रोकेगी।