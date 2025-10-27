Petrol बिना हेलमेट ले रहे थे तेल ! अचानक हो गई सीओ प्रिया यादव की एंट्री

इस पर सीओ ने पेट्रोल पंप पर तेल ले रहे लोगों के समझाया कि हेलमेट पहनने से दुपहिया वाहन चालक अपना ही फायदा करते हैं। आह्वान किया कि अपने और अपने परिवार के लिए हेलमेट पहनिए ना कि पुलिस के लिए। यह भी समझाया कि किस तरह से एक हैलमेट हमारे यानी दुपहिया वाहन पर चलने वाले लोगों की जान का कवच बनकर उनकी जान बचा सकता है। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल पंप स्वामियों से भी बात की और उन्हे भी कहा कि अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। जो लोग बिना हेलमेट आ रहे हैं उन्हे पेट्रोल बिल्कुल ना दें।