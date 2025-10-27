Petrol बिना हेलमेट ले रहे थे तेल ! अचानक हो गई सीओ प्रिया यादव की एंट्री

पेट्रोल पंप पर दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करती पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर प्रिया यादव
Petrol : सहारनपुर में सोमवार को ''नो हेलमेट, नो पेट्रोल'' अभियान की जमीनी हकीकत जांची गई। एसएसपी के आदेश पर सभी सर्किल ऑफिसर यानी पुलिस क्षेत्राधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों पर जाकर जांच की। इसी क्रम में सीओ सदर प्रिया यादव भी जांच पड़ताल के लिए निकली। जिस पेट्रोल पंप पर प्रिया यादव पहुंची वहां पहले से ही लोग बिना हेलमेट ( Helmet ) के तेल ले रहे थे।
इस पर सीओ ने पेट्रोल पंप पर तेल ले रहे लोगों के समझाया कि हेलमेट पहनने से दुपहिया वाहन चालक अपना ही फायदा करते हैं। आह्वान किया कि अपने और अपने परिवार के लिए हेलमेट पहनिए ना कि पुलिस के लिए। यह भी समझाया कि किस तरह से एक हैलमेट हमारे यानी दुपहिया वाहन पर चलने वाले लोगों की जान का कवच बनकर उनकी जान बचा सकता है। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल पंप स्वामियों से भी बात की और उन्हे भी कहा कि अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। जो लोग बिना हेलमेट आ रहे हैं उन्हे पेट्रोल बिल्कुल ना दें।
अपने संबोधन में सीओ ने कहा कि अभियान का शत प्रतिशत पालन होना चाहिए लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि किसी मजबूरी भी ना देखी जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बीमार को साथ ले रहा है बच्चे को साथ ले रहा है तो ऐसे लोगों को बिना हेलमेट के भी तेल दिया जा सकता है लेकिन उन्हे यह समझाना आवश्यक है कि आज तो उन्हे मजबूरी के कारण पेट्रोल दे रहे हैं लेकिन अगली बार जब भी आएं तो हेलमेट पहनकर ही आएं वर्ना तो पेट्रोल नहीं मिलेगा।
बड़ी खबरेंView All
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग