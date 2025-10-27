UP Crime सहारनपुर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के अनुसार नकुड़ थाना पुलिस साधारण चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को बाइक पर सवार होकर आते हुए दो युवक दिखाई दिए।पुलिस ने इन्हें रुकने का इशारा किया तो ये भागने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस ने पीछा करते हुए इन्हें घेर लिया। खुद को गिरता हुआ देख इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्यवाही में की गई फायरिंग से एक युवक के पैर में गोली लगी जबकि दूसरा फरार हो गया। घायल को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची। रास्ते में हुई पूछताछ में इसने अपना नाम अर्जुन मोगा निवासी थाना सरसावा बताया। इसका एक साथी जो फरार हो गया है उसकी तलाश की जा रही है। अर्जुन मोगा पर हत्या का आरोप है।