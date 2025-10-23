Accident सहारनपुर में दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से बाइक टकराई दो युवकों की मौत

पुलिस के अनुसार मृतक राजन और अश्वनी सरसावा क्षेत्र के ही निवासी थे। दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद उनके परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि फ्लाई ऑवर पर रात के समय प्रकाश व्यवस्था कमजोर है और कई बार वाहन चालकों को मोड़ का अंदाजा नहीं लग पाता। लोगों ने प्रशासन से फ्लाईओवर पर सुरक्षा बैरियर और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुधारने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे दोबारा न हों।