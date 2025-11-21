बिन बताए पत्नी को लेने पहुंचा तो सास ने नहीं खोला दरवाजा, ठंड में बाहर खड़ा रहा दामाद

यह मामला बेहट थाना क्षेत्र का है। सहारनपुर के रहने वाले एक युवक की शादी करीब दो साल पहले बेहट में हुई थी। शादी के बाद से युवती अपनी ससुराल सहारनपुर रह रही थी। अब बेहट यानी उसके मायके वाले घर में शादी का आयोजन हुआ। इसलिए पत्नी मायके चली गई थी। करीब एक महीना बीत जाने के बाद पति अपनी पत्नी और बेटे को लेने के लिए मायके पहुंचा तो सास ने इंकार कर दिया कि अभी कुछ और दिन पत्नी को मायके में ही रहने दिया जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि सास ने दरवाजा तक नहीं खोला और दामाद दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। जब काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी ससुराल के दरवाजे नहीं खुले तो दामाद ने पुलिस को फोन कर दिया।