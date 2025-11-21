बिन बताए पत्नी को लेने पहुंचा तो सास ने नहीं खोला दरवाजा, ठंड में बाहर खड़ा रहा दामाद

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत ChatGPT )
Saharanpur : यूपी के सहारनपुर की ये घटना आपको हैरान कर देगी। मायके गई पत्नी को लेने के लिए पति बिना किसी पूर्व सूचना के ससुराल पहुंच गया। इस पर गुस्साई सास ने दरवाजा नहीं खोलने दिया और दामाद ठंड में दरवाजे के बाहर ही खड़ा रह गया। घंटों कोशिश करने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो युवक ने पुलिस को फोन कर दिया। बाद में पहुंची पुलिस ने दरवाजा तो खुलवा दिया लेकिन पत्नी को साथ ना भिजवा सकी। युवक को बगैर पत्नी अकेले ही वापस लौटना पड़ा।
यह मामला बेहट थाना क्षेत्र का है। सहारनपुर के रहने वाले एक युवक की शादी करीब दो साल पहले बेहट में हुई थी। शादी के बाद से युवती अपनी ससुराल सहारनपुर रह रही थी। अब बेहट यानी उसके मायके वाले घर में शादी का आयोजन हुआ। इसलिए पत्नी मायके चली गई थी। करीब एक महीना बीत जाने के बाद पति अपनी पत्नी और बेटे को लेने के लिए मायके पहुंचा तो सास ने इंकार कर दिया कि अभी कुछ और दिन पत्नी को मायके में ही रहने दिया जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि सास ने दरवाजा तक नहीं खोला और दामाद दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। जब काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी ससुराल के दरवाजे नहीं खुले तो दामाद ने पुलिस को फोन कर दिया।
इसके बाद पुलिस भी पहुंच गई। इस तरह घंटों चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने ससुरालियों का दरवाजा तो खुलवा लिया लेकिन सास ने साफ कर दिया कि फोन पर ही दामाद को बता दिया था कि अभी शादी रश्म पूरी नहीं हुई हैं इसलिए कुछ और दिन लड़की को घर पर रहना होगा। इसके बावजूद दामाद पत्नी को लेने पहुंच गया है इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहे थे। कालोनी के लोग भी इकट्ठा हो गए। बाद में तय हुआ कि कुछ दिन बीत जाने के बाद दामाद दोबारा आकर पत्नी को साथ लेकर जाएगा। इस तरह घंटों चले हाइवोल्टेज ड्रामे के बाद भी दामाद को बगैर पत्नी के बैरंग ही लौटना पड़ा। यह मामला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
