पैरामाउंट की चर्चित बहुमंजिला इमारत का होगा ध्वस्तीकरण! बिल्डर पर FIR की तैयारी

Saharanpur News : सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित पैरामाउंड ट्यूलिप कालोनी में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खड़ी की गई बहुमंजिला इमारत मामले में बिल्डर यानी निर्माण कर्ता पर एक और FIR दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि विकास प्राधिकरण ने इसके लिए पुलिस को तहरीर दी है। इस चर्चित बहुमंजिला इमारत को बनाने में नियमों का अनुपालन नहीं किया गया था। इसके बाद विकास प्राधिकरण की ओर से लगाई गई सील को भी तोड़ दिया गया था। अब इसी उल्लंघन पर निर्माण कर्ता के खिलाफ FIR दर्ज कराने और अवैध रूप से खड़ी की गई बिल्डिंग को गिराने की प्रक्रिया प्राधिकरण ने शुरू कर दी है।
दिल्ली रोड स्थित पैरामाउंट ट्यूलिप में एक पांच मंजिला इमारत बनाई गई थी। इसमे बेसमेंट भी बनाया गया था। इस इमारत की जांच की गई तो पता चला कि निर्माण में नियमों का उल्लंघन किया गया। इमारत नक्शे के अनुरूप नहीं बनाई गई और अवैध रूप से बेसमेंट भी तैयार कर लिया गया। यह मामला विधान सभा में गूंजा तो इस इमारत पर सील लगा दी गई। इस मामले में विकास प्राधिकरण के वीसी संतोष कुमार राय और सचिव विजय शुक्ला के निर्देशों पर बिल्डिंग पर सील लगाई गई थी। हिम्मत देखिए कि बिल्डर ने सील तोड़ दी और एक बार फिर से यहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इसके बाद यह मामल सुर्खियों में आ गया। विधानसभा तक में यह मामला उठाया जा चुका है। अब एक बार फिर ये यह मामला सुर्खियों में है। विकास प्राधिकरण अब इस बिल्डिंग को गिराने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही बिल्डर के खिलाफ एक और FIR दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है।