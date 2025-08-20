Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सहारनपुर

पैरामाउंट की चर्चित बहुमंजिला इमारत का होगा ध्वस्तीकरण! बिल्डर पर FIR की तैयारी

Saharanpur News : पैरामाउंट कालोनी में बनाई गई एक बहुमंजिला इमारत का मामला विधान सभा में उठाया गया था। इसके बाद बिल्डिंग पर सील लगा दी गई थी। अब इसी मामले में बिल्डर पर FIR कराने और बिल्डिंग को गिराने की तैयारी प्राधिकरण कर रहा है।

सहारनपुर

Shivmani Tyagi

Aug 20, 2025

Saharanpur News
प्रतीकात्मक फोटो ( फोटो स्रोत AI )

Saharanpur News : सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित पैरामाउंड ट्यूलिप कालोनी में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खड़ी की गई बहुमंजिला इमारत मामले में बिल्डर यानी निर्माण कर्ता पर एक और FIR दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि विकास प्राधिकरण ने इसके लिए पुलिस को तहरीर दी है। इस चर्चित बहुमंजिला इमारत को बनाने में नियमों का अनुपालन नहीं किया गया था। इसके बाद विकास प्राधिकरण की ओर से लगाई गई सील को भी तोड़ दिया गया था। अब इसी उल्लंघन पर निर्माण कर्ता के खिलाफ FIR दर्ज कराने और अवैध रूप से खड़ी की गई बिल्डिंग को गिराने की प्रक्रिया प्राधिकरण ने शुरू कर दी है।

जानिए पूरा मामला ( Saharanpur News )

दिल्ली रोड स्थित पैरामाउंट ट्यूलिप में एक पांच मंजिला इमारत बनाई गई थी। इसमे बेसमेंट भी बनाया गया था। इस इमारत की जांच की गई तो पता चला कि निर्माण में नियमों का उल्लंघन किया गया। इमारत नक्शे के अनुरूप नहीं बनाई गई और अवैध रूप से बेसमेंट भी तैयार कर लिया गया। यह मामला विधान सभा में गूंजा तो इस इमारत पर सील लगा दी गई। इस मामले में विकास प्राधिकरण के वीसी संतोष कुमार राय और सचिव विजय शुक्ला के निर्देशों पर बिल्डिंग पर सील लगाई गई थी। हिम्मत देखिए कि बिल्डर ने सील तोड़ दी और एक बार फिर से यहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इसके बाद यह मामल सुर्खियों में आ गया। विधानसभा तक में यह मामला उठाया जा चुका है। अब एक बार फिर ये यह मामला सुर्खियों में है। विकास प्राधिकरण अब इस बिल्डिंग को गिराने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही बिल्डर के खिलाफ एक और FIR दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है।

ये भी पढ़ें

50 लाख की लूट करने वालों से पुलिस की मुठभेड़, 50 हजार रुपये बरामद
मेरठ
Meerut Police Encounter

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 07:22 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / पैरामाउंट की चर्चित बहुमंजिला इमारत का होगा ध्वस्तीकरण! बिल्डर पर FIR की तैयारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.