पैरामाउंट की चर्चित बहुमंजिला इमारत का होगा ध्वस्तीकरण! बिल्डर पर FIR की तैयारी

दिल्ली रोड स्थित पैरामाउंट ट्यूलिप में एक पांच मंजिला इमारत बनाई गई थी। इसमे बेसमेंट भी बनाया गया था। इस इमारत की जांच की गई तो पता चला कि निर्माण में नियमों का उल्लंघन किया गया। इमारत नक्शे के अनुरूप नहीं बनाई गई और अवैध रूप से बेसमेंट भी तैयार कर लिया गया। यह मामला विधान सभा में गूंजा तो इस इमारत पर सील लगा दी गई। इस मामले में विकास प्राधिकरण के वीसी संतोष कुमार राय और सचिव विजय शुक्ला के निर्देशों पर बिल्डिंग पर सील लगाई गई थी। हिम्मत देखिए कि बिल्डर ने सील तोड़ दी और एक बार फिर से यहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इसके बाद यह मामल सुर्खियों में आ गया। विधानसभा तक में यह मामला उठाया जा चुका है। अब एक बार फिर ये यह मामला सुर्खियों में है। विकास प्राधिकरण अब इस बिल्डिंग को गिराने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही बिल्डर के खिलाफ एक और FIR दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है।