सहारनपुर SSP ने लिया तगड़ा एक्शन! त्योहार की ड्यूटी से गायब 16 पुलिसकर्मी निलंबित, विभाग में मचा हड़कंप

एसएसपी आशीष तिवारी ने निलंबन में शामिल पुलिसकर्मियों की सूची भी जारी की है। इसमें निरीक्षक संजय कुमार, उपनिरीक्षक रामेन्द्र सिंह, उपनिरीक्षक मनबीरी सिंह, हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार, हेड कांस्टेबल अरुण सोलंकी, हेड कांस्टेबल भोपाल सिंह, कांस्टेबल रविन्द्र कुमार, कांस्टेबल रोबिन कुमार, कांस्टेबल मुनीश कुमार, कांस्टेबल निर्मला, कांस्टेबल दीपक कुमार, कांस्टेबल धनंजय सरकार, कांस्टेबल अशोक कुमार, कांस्टेबल योगेन्द्र सिंह, कांस्टेबल हरिओंम सिंह और कांस्टेबल भोपाल सिंह शामिल हैं।