भरी सभा में छलका दर्द! मुझे मुल्ली और आतंकी कहा गया, सपा सांसद इकरा हसन हुईं भावुक

Iqra hasan called terrorist public meeting saharanpur: मुजफ्फरनगर की कैराना सीट से सपा सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर की एक सार्वजनिक सभा में अपने ऊपर की गई अभद्र टिप्पणियों का दर्द सबके सामने बयां किया। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को अपशब्दों से निशाना बनाया गया। मंच से बोलते हुए इकरा की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।