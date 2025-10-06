सहारनपुर में बच्चों को स्कूल लेकर जा रही स्कोर्पियो पलटी, कई घायल एक बच्चे की मौत

प्रतीकात्मक फोटो
Accident : सहारनपुर के मिर्जापुर में एक बड़ा हाद्सा हो गया। यहां स्कूली बच्चों को लेकर स्कूल जा रही एक स्कोर्पियों अचानक पलट गई। इस दुर्घटना में कई बच्चे घायल हो गए। इनमें से एक की मौत हो गई।
जिस बच्चे की मौत हुई, दुर्घटना के बाद से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दुर्घटना में घायल हुए अन्य बच्चों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। कार के पलटते ही दुर्घटना स्थल चीख पुकारों से गूंज उठा। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज आवाज के साथ कार पलटी। आनन-फानन में आस-पास काम कर रहे लोग दौड़कर इस कार के पास पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। किसी तरह से लोगों ने घायल बच्चों के क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला।
इसके बाद पहुंची पुलिस की सहायता से आनन-फानन में घायल बच्चों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल सात वर्षीय हार्दिक पुत्र विनय को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। गांव कासमपुर के रहने वाले इस बच्चे की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।
बड़ी खबरेंView All
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग