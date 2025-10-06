सहारनपुर में बच्चों को स्कूल लेकर जा रही स्कोर्पियो पलटी, कई घायल एक बच्चे की मौत

जिस बच्चे की मौत हुई, दुर्घटना के बाद से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दुर्घटना में घायल हुए अन्य बच्चों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। कार के पलटते ही दुर्घटना स्थल चीख पुकारों से गूंज उठा। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज आवाज के साथ कार पलटी। आनन-फानन में आस-पास काम कर रहे लोग दौड़कर इस कार के पास पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। किसी तरह से लोगों ने घायल बच्चों के क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला।