सहारनपुर

सहारनपुर में बच्चों को स्कूल लेकर जा रही स्कोर्पियो पलटी, कई घायल एक बच्चे की मौत

Accident : बच्चे कार में सवार थे। अचानक कार पलट गई। इसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई।

less than 1 minute read

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Oct 06, 2025

Accident

प्रतीकात्मक फोटो

Accident : सहारनपुर के मिर्जापुर में एक बड़ा हाद्सा हो गया। यहां स्कूली बच्चों को लेकर स्कूल जा रही एक स्कोर्पियों अचानक पलट गई। इस दुर्घटना में कई बच्चे घायल हो गए। इनमें से एक की मौत हो गई।

अचानक पलट गई कार ( Accident )

जिस बच्चे की मौत हुई, दुर्घटना के बाद से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दुर्घटना में घायल हुए अन्य बच्चों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। कार के पलटते ही दुर्घटना स्थल चीख पुकारों से गूंज उठा। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज आवाज के साथ कार पलटी। आनन-फानन में आस-पास काम कर रहे लोग दौड़कर इस कार के पास पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। किसी तरह से लोगों ने घायल बच्चों के क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला।

क्षतिग्रस्त कार से किसी तरह बच्चों को बाहर निकाला

इसके बाद पहुंची पुलिस की सहायता से आनन-फानन में घायल बच्चों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल सात वर्षीय हार्दिक पुत्र विनय को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। गांव कासमपुर के रहने वाले इस बच्चे की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।

Updated on:

06 Oct 2025 11:03 pm

Published on:

06 Oct 2025 11:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / सहारनपुर में बच्चों को स्कूल लेकर जा रही स्कोर्पियो पलटी, कई घायल एक बच्चे की मौत

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता, पहले पति ने तेजाब से जलाया तो दूसरे ने सड़क पर फेंका

saharanpur Police
सहारनपुर

यूपी में अपराध का एक और अध्याय खत्म, 18 राउंड फायरिंग के बाद एक लाख का ईनामी ढेर

Saharanpur Police Encounter
सहारनपुर

उत्पात मचाने वाले कांवड़ियों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की? ‘आई लव मुहम्मद’ विवाद पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

सहारनपुर

सर्वे कर रहे लेखपाल को अचानक चक्कर आए और हो गई मौत, परिवार में मचा कोहराम

Dath
सहारनपुर

ट्रेन में चढ़ते समय फिसला व्यापारी का पैर, दोनों पैर कट जाने से हुई मौत

Dath
सहारनपुर
