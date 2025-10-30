खुद को जंजीरों में जकड़कर सांसद इमरान मसूद के आवास पर पहुंचे युवक ने खड़ा कर दिया हंगामा

शामली ( Shamli ) के रहने वाले इस युवक ने अपना नाम विजय हिंदुस्तानी बताया है। इसके हाथ में तिरंगा और आंखों में गुस्सा था। इसने सांसद के आवास पर पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। साफ शब्दों में कहा कि भगत सिंह का अपमान नहीं सहेंगे। इस हंगामे के बाद मीडियाकर्मियों से बात कते हुए सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मैने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। मीडिया ने तोड़-मरोड़कर मेरी बातों को पेश किया। बोले कि जो लोग हंगामा करके फेमस होना चाहते हैं उन्हे पहले शहीद-ए-आजम को समझना चाहिए उन्हे पढ़ना चाहिए। इमरान मसूद ने मीडियाकर्मियों को दिए बयान में ये भी कहा कि जो लोग मुझे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं कि मैं तो शहीद-ए-आजम को नमन करके एक लाख बार माफी मांगने को तैयार हूं।