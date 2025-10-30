Patrika LogoSwitch to English

खुद को जंजीरों में जकड़कर सांसद इमरान मसूद के आवास पर पहुंचे युवक ने खड़ा कर दिया हंगामा

Saharanpur : सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने कहा मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया फिर भी में एक लाख बार नाक रगड़कर माफी मांगने को तैयार

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Oct 30, 2025

saharanpur

सांसद इमरान मसूद के आवास के बाहर मौजूद युवक

Saharanpur : सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ( Imran Masood ) के शहीद-ए-आजम भगत सिंह की तुलना हमास से करने के कथित बयान के विरोध में गुरुवार को एक युवक सांसद के आवास पर जा पहुंचा और हंगामा खड़ा कर दिया। शामली के इस युवक ने खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसने सांसद आवास के बाहर जाकर कहा कि, ''मैं भगत सिंह का अनुयायी हूं, किसी भी कीमत पर उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करुंगा" सांसद को पूरे देश के युवाओं से माफी मांगनी होगी अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पूरे देश का युवा उनके खिलाफ सड़कों पर उतरेगा। काफी देर तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने इस युवक को हिरासत में ले लिया।

सांसद बोले एक लाख बार माफी मांगने को तैयार हूं

शामली ( Shamli ) के रहने वाले इस युवक ने अपना नाम विजय हिंदुस्तानी बताया है। इसके हाथ में तिरंगा और आंखों में गुस्सा था। इसने सांसद के आवास पर पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। साफ शब्दों में कहा कि भगत सिंह का अपमान नहीं सहेंगे। इस हंगामे के बाद मीडियाकर्मियों से बात कते हुए सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मैने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। मीडिया ने तोड़-मरोड़कर मेरी बातों को पेश किया। बोले कि जो लोग हंगामा करके फेमस होना चाहते हैं उन्हे पहले शहीद-ए-आजम को समझना चाहिए उन्हे पढ़ना चाहिए। इमरान मसूद ने मीडियाकर्मियों को दिए बयान में ये भी कहा कि जो लोग मुझे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं कि मैं तो शहीद-ए-आजम को नमन करके एक लाख बार माफी मांगने को तैयार हूं।

युवक ने अपना नाम बताया विजय हिन्दुस्तानी

उधर सांसद आवास के बाहर हंगामा कर रहे विजय हिंदुस्तानी नाम के इस युवक ने आरोप लगाए कि, सांसद इमरान मसूद ने शहीद भगत सिंह की तुलना आतंकी संगठन हमास से की है। बोला कि उन्होंने ऐसा करके शहीद-ए-आजम भगत सिंह का नहीं देश के युवाओं और भारतीयों को आपमान किया है। कहा कि भगत सिंह ने हंसते-हंसते फांसी का फंदा चूमा था ऐसे में उनकी तुलना किसी आतंकी संगठन से करना बेहद दुखद है। इसलिए सांसद इमरान मसूद देश के युवाओं से माफी मांगे। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो देश का युवा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा।

Updated on:

30 Oct 2025 07:07 pm

Published on:

30 Oct 2025 06:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / खुद को जंजीरों में जकड़कर सांसद इमरान मसूद के आवास पर पहुंचे युवक ने खड़ा कर दिया हंगामा

