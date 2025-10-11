अफगानिस्तान में तालिबान के विदेश मंत्री पहुंच रहे देवबंद दारुल उलूम, फोर्स तैनात

अफगानिस्तान में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलाना आमिर खान मुत्ताकी और उनके प्रतिनिधि मंडल का देवबंद का प्रोग्राम आने के बाद से ही प्रशासन में हलचल है। जब तक यह प्रतिनिधि मंडल देवबंद में रहेगा तब तक यहां कड़ी निगरानी रखी जाएगी। माना जा रहा है कि करीब साढ़े दस बजे तक यह प्रतिनिधि मंडल दारुल पहुंच जाएगा। दारुल उलूम के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी और प्राचार्य व जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी पहले दारुल उलूम के गेस्ट हाउस में उनसे मुलाकात करेंगे। दारुल उलूम की लाइब्रेरी में उनके स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने मीडियाकर्मियों को जानकारी दी है कि, प्रशासन और अफगानी दूतावास की ओर से उन्हे इस बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था कि प्रतिनिधि मंडल शनिवार को पहुंच रहा है। इसी क्रम में स्वागत की तैयारियां की गई हैं।