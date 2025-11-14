अदील का हनीट्रैप मॉड्यूल सक्रिय, कश्मीरी लड़कियों के जरिए बढ़ा रहा था नेटवर्क

17 अक्टूबर को श्रीनगर के नौगाम इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर लगाने वाले आरोपी CCTV में कैद हुए और दो दिन बाद श्रीनगर पुलिस ने केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इनके पीछे मौलवी इरफान और डॉ. अदील का हाथ है। मौलवी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सीधे अदील तक पहुंची, जो 1 नवंबर को सहारनपुर में एक निजी अस्पताल में काम करते हुए मिला और 6 नवंबर को उसे ATS ने गिरफ्तार कर लिया।