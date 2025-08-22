UP Crime : खेत में पड़ा मिला युवक का गोली लगा शव, आत्महत्या की आशंका, परिजन लगा रहे हत्या का आरोप

UP Crime : सहारनपुर में एक युवक का गोली लगा हुआ शव खेत में पड़ा मिला। प्राथमिक पड़ताल में इस मामले को आत्महत्या की घटना माना जा रहा था लेकिन युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए गांव के ही एक युवक पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है।
नकुड़ थाना क्षेत्र के गांव बाकरा माजरा में 18 वर्षीय 11वीं के छात्र अभय उर्फ काला का शव गांव के पास ही एक बाग में पड़ा मिला। परिजन मौके पर पहुंचे तो हड़कंप मच गया। इसी बीच परिजनों ने इसे हत्या बताया और पुरानी रंजिश को वजह बताते हुए गांव के ही एक युवक पर आरोप लगाया। परिजनों ने बताया कि उनका बेटा अभय शाम के समय करीब साढ़े चार बजे घर से खेत पर जाने के लिए निकला लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटा। परिजनों के ही अनुसार उन्होंने कॉल की तो कॉल रिसीव हो गई लेकिन आवाज नहीं आई। इसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई और परिवार के लोग युवक को तलाशते हुए बाग तक जा पहुंचे।
एसपी देहात सागर जैन भी फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अभय के पिता मांगेराम ने पुलिस से कहा कि, कांवड़ यात्रा के दौरान गांव के ही एक युवक के साथ उसकी कहासुनी हुई थी। आरोप लगाया कि उसी के चलते उनके बेटे अभय को गोली मारी गई है। पुलिस ने आरोपों के आधार पर शव को पोस्ट मार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस का कहना है कि सभी एंगल से पूरी घटना की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य उजागर होंगे उसी आधार पर आगे की कर्रवाई की जाएगी।