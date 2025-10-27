Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

UP Crime : मामूली कहासुनी में बड़े भाई ने उठाया तमंचा और छोटे को मार दी गोली, हालत गंभीर

UP Crime : घर के खर्च को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ और इसी विवाद में एक भाई ने दूसरे पर गोली चला दी।

less than 1 minute read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Oct 27, 2025

Crime

प्रतीकात्मक फोटो

UP Crime : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की ये घटना आपको हैरान कर देगी। यहां मामूली कहासुनी में बड़े भाई ने छोटे को गोली मार दी। गोली लगने से घायल हुए छोटे भाई को परिवार के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे। उधर घटना के बाद बड़ा भाई फरार हो गया। अब पुलिस इसकी तलाश कर रही है।

कहासुनी के बाद उठाया तमंचा और मार दी गोली ( UP Crime )

घटना सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र की है । यहां मामूली कहासुनी में बड़े ने छोटे भाई मोहसिन को गोली मार दी। गोली लगने से घायल मोहसिन को पहले परिजन नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन वहां से उसे जिला जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फतेहपुर थाना क्षेत्र के गांव कलालहटी में रविवार रात दो भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ी कि देर रात करीब 9 बजे बड़े भाई फैजान ने छोटे भाई मोहसिन पर तमंचे से फायर कर दिया। गोली मोहसिन की बाजू को छूकर निकल गई। गोली की आवाज सुनकर आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए। यह देख बड़ा भाई भाग गया। बाद में परिजनों ने बताया कि दोनों के बीच घर के खर्च और कामकाज को लेकर कहासुनी हुई थी। पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर प्रिया यादव का कहना है कि, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2025 11:55 pm

Published on:

27 Oct 2025 11:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / UP Crime : मामूली कहासुनी में बड़े भाई ने उठाया तमंचा और छोटे को मार दी गोली, हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Petrol बिना हेलमेट ले रहे थे तेल ! अचानक हो गई सीओ प्रिया यादव की एंट्री

Saharanpur Police
सहारनपुर

UP Crime सहारनपुर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़

सहारनपुर

Imran Masood : भगत सिंह की तुलना हमास से करके घिरे सांसद इमरान मसूद, विरोध में उतरा पंजाबी समाज

bhagat singh
सहारनपुर

चांदी में गिरावट के बाद सराफा कारोबारी लापता!सहारनपुर पुलिस तलाश में जुटी

Silver
सहारनपुर

सहारनपुर में फैक्ट्री का बॉयलर फटा, दो मजदूरों की मौत पांच घायल

Saharanpur
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.