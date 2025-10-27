UP Crime : मामूली कहासुनी में बड़े भाई ने उठाया तमंचा और छोटे को मार दी गोली, हालत गंभीर

घटना सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र की है । यहां मामूली कहासुनी में बड़े ने छोटे भाई मोहसिन को गोली मार दी। गोली लगने से घायल मोहसिन को पहले परिजन नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन वहां से उसे जिला जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फतेहपुर थाना क्षेत्र के गांव कलालहटी में रविवार रात दो भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ी कि देर रात करीब 9 बजे बड़े भाई फैजान ने छोटे भाई मोहसिन पर तमंचे से फायर कर दिया। गोली मोहसिन की बाजू को छूकर निकल गई। गोली की आवाज सुनकर आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए। यह देख बड़ा भाई भाग गया। बाद में परिजनों ने बताया कि दोनों के बीच घर के खर्च और कामकाज को लेकर कहासुनी हुई थी। पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर प्रिया यादव का कहना है कि, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा