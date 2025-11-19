UP Crime : सहारनपुर में गोकशी के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक को गोली लगी

एसएसपी आशीष तिवारी के अनुसार, बड़गांव थाना पुलिस की एक टीम खुदाबक्श गांव के पास संदिग्धों की चोकिंग कर रही थी। इसी दौरान यहां पर एक बाइक पर दो युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने इन्हे रुकने का इशारा किया तो इन्होंने बाइक मोड़कर दौड़ा दी। शक होने पर पुलिस भी इनके पीछे दौड़ पड़ी। आगे जाकर ये लोग गिर गए और पुलिस ने घेराबंदी की तो खुद को घिरता हुआ देख इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी गोली चलाई गई। इस दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी। गोली लगने से घायल हुआ युवक तो मौके पर ही गिर पड़ा लेकिन इसका साथी फरार हो गया।