ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता, पहले पति ने तेजाब से जलाया तो दूसरे ने सड़क पर फेंका

महिला को कुर्सी पर बैठाकर उसकी व्यथा सुनते हुए पुलिस टीम
UP Crime : मिशन शक्ति फेज 5.0 चल रहा है। इसी बीच सहारनपुर में महिला शोषण का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला गश्त कर रही पुलिस को सड़क पर पड़ी हुई मिली। पुलिस टीम ने इस महिला से बात की और इसे पानी पिलाया। जब महिला ने अपनी आप बीती सुनाई तो उसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई।
इस महिला ने खुद को अभागन कहते हुए पुलिस को बताया कि, उसका दूसरा पति उसे घुमाने के बहाने बाहर लेकर आया और फिर सड़क पर फेंककर चला गया। पहले पति के बारे में पूछने पर इस महिला ने पुलिस को बताया कि पहले पति ने तो चेहरे पर ही तेजाब फेंक दिया था। तेजाब से जलाकर जिंदगी तबाह कर दी थी। दूसरी शादी हुई तो कुछ उम्मीद बनी लेकिन दूसरे पति ने भी मरने के लिए छोड़ दिया। महिला की हालत खराब थी। गश्त कर रही पुलिस टीम की मुखिया उप निरीक्षक स्वेता शर्मा ने बताया कि महिला को पहले पानी पिलाया गया और फिर उसे प्राथमिक उपचार के बाद महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई।
महिला ने अपना नाम शबनम बताया। महिला के अनुसार उसकी पहली शादी खाताखेड़ी के रहने वाले नवाब के साथ हुई थी। पहले सबकुछ ठीक रहा लेकिन बाद में नवाब का रवैया बदल गया और एक दिन गुस्से में उसने चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। इसके बाद पीड़िता ने कुछ वर्षों तक अपना इलाज कराया और फिर दूसरी शादी रुड़की के रहने वाले शमशेर से की। महिला ने बताया कि शमशेर उसे रुड़की से घुमाने के बहाने बड़ी नहर पर लेकर आया और वहीं पर फेंककर चला गया। पुलिस ने महिला के परिजनों को बुलाया और घर भेजते हुए कहा कि अगर वह अपने खिलाफ हुए किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की शिकायत करती है तहरीर पुलिस को देती है तो कार्रवाई की जाएगी।
