ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता, पहले पति ने तेजाब से जलाया तो दूसरे ने सड़क पर फेंका

इस महिला ने खुद को अभागन कहते हुए पुलिस को बताया कि, उसका दूसरा पति उसे घुमाने के बहाने बाहर लेकर आया और फिर सड़क पर फेंककर चला गया। पहले पति के बारे में पूछने पर इस महिला ने पुलिस को बताया कि पहले पति ने तो चेहरे पर ही तेजाब फेंक दिया था। तेजाब से जलाकर जिंदगी तबाह कर दी थी। दूसरी शादी हुई तो कुछ उम्मीद बनी लेकिन दूसरे पति ने भी मरने के लिए छोड़ दिया। महिला की हालत खराब थी। गश्त कर रही पुलिस टीम की मुखिया उप निरीक्षक स्वेता शर्मा ने बताया कि महिला को पहले पानी पिलाया गया और फिर उसे प्राथमिक उपचार के बाद महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई।