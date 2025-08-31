UP Crime : मुस्लिम युवक के फोन पर आए सीएम योगी को लेकर अभद्र मैसेज, मामला दर्ज

घटना कोतवाली देवबंद क्षेत्र की है। देवबंद के ही मोहल्ला किला के रहने वाले अहसान राव ने पुलिस थाने पहुंचकर बताया कि उसके मोबाइल नंबर पर एक युवक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर अभद्र मैसेज किए हैं। यह भी बताया कि जिस नंबर से उसके पास यह मैसेज आए हैं वह उसके बारे में नहीं जानता लेकिन ट्रू कॉलर पर नंबर को लेकर मोहम्मद कैफ नाम दिखा रहा है। युवक ने बताया कि मैसेज में यूपी सीएम के साथ-साथ सरकारी अफसरों को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। पुलिस ने तहरीर लेकर मामला दर्ज कर लिया है।