सहारनपुर

UP Crime : मुस्लिम युवक के फोन पर आए सीएम योगी को लेकर अभद्र मैसेज, मामला दर्ज

UP Crime : युवक ने सभी मैसेज के स्क्रीन शॉट पुलिस को दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

सहारनपुर

Shivmani Tyagi

Aug 31, 2025

Mobile Phone
प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत AI )

UP Crime : यूपी के सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर अभद्र मैसेज करने का मामला सामने आया है। इन मैसेज को लेकर एक मुस्लिम युवक ने FIR दर्ज कराई है। मुस्लिम युवक ने पुलिस थाने पहुंचकर कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ उसके मोबाइल फोन अंजान नंबर से मैसेज किए गए हैं। मैसेज में सीएम योगी को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

थाने पहुंचे युवक ने पुलिस को दिखाए मैसेज

घटना कोतवाली देवबंद क्षेत्र की है। देवबंद के ही मोहल्ला किला के रहने वाले अहसान राव ने पुलिस थाने पहुंचकर बताया कि उसके मोबाइल नंबर पर एक युवक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर अभद्र मैसेज किए हैं। यह भी बताया कि जिस नंबर से उसके पास यह मैसेज आए हैं वह उसके बारे में नहीं जानता लेकिन ट्रू कॉलर पर नंबर को लेकर मोहम्मद कैफ नाम दिखा रहा है। युवक ने बताया कि मैसेज में यूपी सीएम के साथ-साथ सरकारी अफसरों को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। पुलिस ने तहरीर लेकर मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस अब नंबर से कर रही आरोपी की तलाश

पुलिस का कहना है कि युवक की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जिस नंबर से मैसेज आना बताया जा रहा है उस नंबर की जांच की जा रही है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि नंबर किसी फर्जी आईडी पर लिया गया हो। पुलिस का कहना है कि मोबाइल नंबर के बारे में पूरी जानकारी आ जाने के बाद ही इस मामले में आगे की कार्यवाही की जाएगी।

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / UP Crime : मुस्लिम युवक के फोन पर आए सीएम योगी को लेकर अभद्र मैसेज, मामला दर्ज

