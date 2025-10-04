UP Crime : टमाटर के ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही एक करोड़ रुपये की अफीम पकड़ी

पकड़े गए आरोपी
UP Crime : सहारनपुर पुलिस ने एक करोड़ रुपये कीमत की अफीम पकड़ी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये अफीम टमाटर में छिपाकर ले जाई जा रही थी। ये लोग हरियाणा से अफीम की तस्करी कर रहे थे। इनके पास से दस किलोग्राम चरस मिली है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।
यह कार्यवाही एंटी नारको टिक्स टास्क फोर्स यानी एएनटीएफ और कोतवाली देहात पुलिस ने संयुक्त रूप से की। दोनों टीमों ने पड़ोसी राज्य पंजाब के रहने वाले नसीब और अरुण को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस टीम ने दस किलो अफीम मिलने की बात कही है। पुलिस के अनुसार आरोपी तस्कर ट्रक में टमाटर ले जाते थे और टमाटर की आड़ में अफीम छिपाकर अफीम की तस्करी करते थे। जब पुलिस ने इनके ट्रक की तलाशी ली तो इसमें कई कुंतल टमाटर भरा हुआ था। टमाटर की बोरियों के बीच में ही अफीम के पैकेट रखे थे।
एसपी सिटी व्योम बिंदल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि, एएनटीएफ और कोतावाली देहात पुलिस को सूत्रों से पता चला कि एक ट्रक में अफीम भरी हुई है। इस सूचना पर पुलिस ने ट्रक की चेकिंग की तो इसके अंदर से टमाटर के बीच में रखे दस किलो से अधिक के अफीम के पैकेट बरामद हो गए । इसक ट्रक के साथ पुलिस ने नसीब निवासी बसारा जिला संगरुर पंजाब और अरुण निवासी सडोवाल जिला बरनाला को गिरफ्तार कर लिया। इनके साथी अनिल निवासी मंदसौर और जसवीर फरार हो गए। पुलिस इनकी भी तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि पंजाब में इस अफीम की सप्लाई होनी थी।
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश
