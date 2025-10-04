Patrika LogoSwitch to English

सहारनपुर

UP Crime : टमाटर के ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही एक करोड़ रुपये की अफीम पकड़ी

UP Crime : सब्जी से लदे ट्रक में भरकर ये लोग अफीम छिपाकर ले जाते थे। शुक्रवार को टमाटर के ट्रक से तस्करी हो रही थी।

less than 1 minute read

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Oct 04, 2025

UP Crime

पकड़े गए आरोपी

UP Crime : सहारनपुर पुलिस ने एक करोड़ रुपये कीमत की अफीम पकड़ी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये अफीम टमाटर में छिपाकर ले जाई जा रही थी। ये लोग हरियाणा से अफीम की तस्करी कर रहे थे। इनके पास से दस किलोग्राम चरस मिली है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।

पुलिस और एंटीनारकोटिक्स का संयुक्त ऑपरेशन

यह कार्यवाही एंटी नारको टिक्स टास्क फोर्स यानी एएनटीएफ और कोतवाली देहात पुलिस ने संयुक्त रूप से की। दोनों टीमों ने पड़ोसी राज्य पंजाब के रहने वाले नसीब और अरुण को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस टीम ने दस किलो अफीम मिलने की बात कही है। पुलिस के अनुसार आरोपी तस्कर ट्रक में टमाटर ले जाते थे और टमाटर की आड़ में अफीम छिपाकर अफीम की तस्करी करते थे। जब पुलिस ने इनके ट्रक की तलाशी ली तो इसमें कई कुंतल टमाटर भरा हुआ था। टमाटर की बोरियों के बीच में ही अफीम के पैकेट रखे थे।

टमाटर की पेटियों के बीच छिपाई जाती थी अफीम

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि, एएनटीएफ और कोतावाली देहात पुलिस को सूत्रों से पता चला कि एक ट्रक में अफीम भरी हुई है। इस सूचना पर पुलिस ने ट्रक की चेकिंग की तो इसके अंदर से टमाटर के बीच में रखे दस किलो से अधिक के अफीम के पैकेट बरामद हो गए । इसक ट्रक के साथ पुलिस ने नसीब निवासी बसारा जिला संगरुर पंजाब और अरुण निवासी सडोवाल जिला बरनाला को गिरफ्तार कर लिया। इनके साथी अनिल निवासी मंदसौर और जसवीर फरार हो गए। पुलिस इनकी भी तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि पंजाब में इस अफीम की सप्लाई होनी थी।

Published on:

04 Oct 2025 12:10 pm

