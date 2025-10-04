UP Crime : टमाटर के ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही एक करोड़ रुपये की अफीम पकड़ी

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि, एएनटीएफ और कोतावाली देहात पुलिस को सूत्रों से पता चला कि एक ट्रक में अफीम भरी हुई है। इस सूचना पर पुलिस ने ट्रक की चेकिंग की तो इसके अंदर से टमाटर के बीच में रखे दस किलो से अधिक के अफीम के पैकेट बरामद हो गए । इसक ट्रक के साथ पुलिस ने नसीब निवासी बसारा जिला संगरुर पंजाब और अरुण निवासी सडोवाल जिला बरनाला को गिरफ्तार कर लिया। इनके साथी अनिल निवासी मंदसौर और जसवीर फरार हो गए। पुलिस इनकी भी तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि पंजाब में इस अफीम की सप्लाई होनी थी।