UP Crime : सहारनपुर में पुलिस चौकी के पास युवक की सरेआम पीट-पीटकर हत्या

प्रतीकात्मक फोटो ( श्रोत सहारनपुर पुलिस मीडिया सेल )
UP Crime : सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र में फंदपुरी पुलिस चौकी के पास साइड लगने पर एक पिकअप चालक की कार सवार युवकों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। इससे भी अधिक हैरान कर देने वाली बात ये है कि पुलिस को वारदात का पता तक नहीं चला। इस पर गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। सूचना पर पहुंचे एसपी देहात ने किसी तरह लोगों को समझा-बुझाकर शांत किया।
दोनों पक्षों के बीच कार की साइड लगने को लेकर विवाद हुआ था। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए। बाद में पहुंची पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी की लेकिन हत्यारों का सुराग नहीं लग सका। काफी देर तक चले हंगामे के बाद कुछ हमलावरों का पता चल गया। वारदात से गुस्साए लोगों ने खेड़ा अफगान-सहारनपुर मार्ग पर जाम लगाया था। गुस्साए लोगों ने बताया कि खेड़ा अफगान का रहने वाला 42 वर्षीय हामिद पिकअप चलाता था। शुक्रवार शाम को वह फंदपुरी की ओर जा रहा था। खेड़ा अफगान कस्बे में पिकअप की एक कार में साइड लग गई। इसी को लेकर विवाद हुआ। कार सवार युवकों ने पिकअप का पीछा किया और युवक को आगे चलकर घेर लिया। इसके बाद उसकी बेहरमी से पिटाई कर दी।
आरोप है कि, कार सवार युवकों ने हामिद अली पर लाठी-डंडों से हमला बोल दिया। कार सवार युवकों ने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा की मौत हो गई। अधमरा करके हमलावर आरोपी फरार हो गए। इसके बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस के साथ स्थानीय लोग घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल के पहुंचने पर चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित परिवार की ओर से स्थानीय लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। एसपी देहात सागर जैन का कहना है कि पीड़ित परिवार की ओर से तहरीर आई है। जल्द हमवार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश
