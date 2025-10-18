UP Crime : सहारनपुर में पुलिस चौकी के पास युवक की सरेआम पीट-पीटकर हत्या

दोनों पक्षों के बीच कार की साइड लगने को लेकर विवाद हुआ था। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए। बाद में पहुंची पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी की लेकिन हत्यारों का सुराग नहीं लग सका। काफी देर तक चले हंगामे के बाद कुछ हमलावरों का पता चल गया। वारदात से गुस्साए लोगों ने खेड़ा अफगान-सहारनपुर मार्ग पर जाम लगाया था। गुस्साए लोगों ने बताया कि खेड़ा अफगान का रहने वाला 42 वर्षीय हामिद पिकअप चलाता था। शुक्रवार शाम को वह फंदपुरी की ओर जा रहा था। खेड़ा अफगान कस्बे में पिकअप की एक कार में साइड लग गई। इसी को लेकर विवाद हुआ। कार सवार युवकों ने पिकअप का पीछा किया और युवक को आगे चलकर घेर लिया। इसके बाद उसकी बेहरमी से पिटाई कर दी।