UP Crime : घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट, गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत, मां गंभीर

पीड़ित पक्ष के अनुसार इस हमले के बाद घायल सभी लोग मेडिकल परीक्षण कराने के लिए अस्पताल गए तो हमलावर एक बार फिर से पीछे से घर में घुस आए। इन्होंने घर में मौजूद सद्दाम की पत्नी शबनम के साथ लात-घूसों से मारपीट कर दी। इसमारपीट में शबनम के पेट में पल रहे बच्चें को गंभीर चोटे आई और उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि शबनम के 17 सप्ताह के बच्चे की मौत हो गई और शबनम की हालत भी गंभीर है। उधर पुलिस का कहना है कि पूरी घटना के साथ-साथ आरोपियों के आरोपों की भी जांच की जा रही है। यदि घटना और आरोप सही पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।