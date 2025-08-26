Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सहारनपुर

UP Crime : घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट, गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत, मां गंभीर

UP Crime : आरोप है कि जब हमले में घायल हुए परिवार के सदस्य अस्पताल गए तो हमलावर एक बार फिर से घर में घुस गए और घर में मौजद गर्भवती महिला पर हमला बोल दिया।

सहारनपुर

Shivmani Tyagi

Aug 26, 2025

Crime
प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत पत्रिका गैलरी )

UP Crime : सहारनपुर के देवबंद में एक गर्भवती महिला के मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मारपीट से महिला के गर्भ में पल रहे नवजात की मौत हो गई। पीड़िता के परिवार वालों की ओर से छह लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस ने पूरी घटना और आरोपों की जांच शुरू कर दी है।

पैसों के लेनदेन को लेकर हुई थी कहासुनी

यह घटना कोतवाली देवबंद क्षेत्र के गांव जटौल की है। इसी गांव के रहने वाले नूर मोहम्मद ने पुलिस को घटना की तहरीर देते हुए बताया कि उसके भाई सद्दाम का गांव में ही रहने वाले सरफराज के साथ विवाद हो गया। दोनों के बीच रुपयों के लेनदेन को लेकर मारपीट होने लगी। आरोप है कि सरफराज अपने साथ कई अन्य लोगों को लेकर आया और जबरन सद्दाम के घर में घुस गया। आरोपों के मुताबिक सरफराज ने अपने साथियों के साथ सद्दाम को पीटना शुरू कर दिया। इस बीच सद्दाम को बचाने के लिए उसकी बहने आयशा, भूरी और साहिबा आगे आई तो उनके साथ भी मारपीट कर दी।

ये भी पढ़ें

UP News : 50 लाख की स्मैक के साथ महिला और उसके दो साथी गिरफ्तार
सहारनपुर
Police

घायल अस्पताल गए तो एक बार फिर घर में घुस गए हमलावर

पीड़ित पक्ष के अनुसार इस हमले के बाद घायल सभी लोग मेडिकल परीक्षण कराने के लिए अस्पताल गए तो हमलावर एक बार फिर से पीछे से घर में घुस आए। इन्होंने घर में मौजूद सद्दाम की पत्नी शबनम के साथ लात-घूसों से मारपीट कर दी। इसमारपीट में शबनम के पेट में पल रहे बच्चें को गंभीर चोटे आई और उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि शबनम के 17 सप्ताह के बच्चे की मौत हो गई और शबनम की हालत भी गंभीर है। उधर पुलिस का कहना है कि पूरी घटना के साथ-साथ आरोपियों के आरोपों की भी जांच की जा रही है। यदि घटना और आरोप सही पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 05:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / UP Crime : घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट, गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत, मां गंभीर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.