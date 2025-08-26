UP Crime : घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट, गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत, मां गंभीर

UP Crime : सहारनपुर के देवबंद में एक गर्भवती महिला के मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मारपीट से महिला के गर्भ में पल रहे नवजात की मौत हो गई। पीड़िता के परिवार वालों की ओर से छह लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस ने पूरी घटना और आरोपों की जांच शुरू कर दी है।
यह घटना कोतवाली देवबंद क्षेत्र के गांव जटौल की है। इसी गांव के रहने वाले नूर मोहम्मद ने पुलिस को घटना की तहरीर देते हुए बताया कि उसके भाई सद्दाम का गांव में ही रहने वाले सरफराज के साथ विवाद हो गया। दोनों के बीच रुपयों के लेनदेन को लेकर मारपीट होने लगी। आरोप है कि सरफराज अपने साथ कई अन्य लोगों को लेकर आया और जबरन सद्दाम के घर में घुस गया। आरोपों के मुताबिक सरफराज ने अपने साथियों के साथ सद्दाम को पीटना शुरू कर दिया। इस बीच सद्दाम को बचाने के लिए उसकी बहने आयशा, भूरी और साहिबा आगे आई तो उनके साथ भी मारपीट कर दी।
पीड़ित पक्ष के अनुसार इस हमले के बाद घायल सभी लोग मेडिकल परीक्षण कराने के लिए अस्पताल गए तो हमलावर एक बार फिर से पीछे से घर में घुस आए। इन्होंने घर में मौजूद सद्दाम की पत्नी शबनम के साथ लात-घूसों से मारपीट कर दी। इसमारपीट में शबनम के पेट में पल रहे बच्चें को गंभीर चोटे आई और उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि शबनम के 17 सप्ताह के बच्चे की मौत हो गई और शबनम की हालत भी गंभीर है। उधर पुलिस का कहना है कि पूरी घटना के साथ-साथ आरोपियों के आरोपों की भी जांच की जा रही है। यदि घटना और आरोप सही पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।