UP Crime : नाबालिग को गोद में उठाकर अंदर ले गया 70 वर्षीय रिटायर टीचर और करने लगा…

UP Crime : सहारनपुर के छुटमलपुर में गेहूं पिसवाने आई नाबालिग बच्ची को आटा चक्की चलाने वाला 70 वर्षीय शिक्षक गोद में उठाकर अंदर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। कुछ युवक अध्यापक की इस हरकत का वीडियो बना रहे थे। कैमरा ऑन करके ये युवक चक्की में अंदर चले गए और शिक्षक को बच्ची के साथ गलत हरकतें हुए पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने मिलकर इसकी पिटाई कर दी।
मामला सहारनपुर के छुटमलपुर कस्बे का है। यहीं की रहने वाली एक नाबालिग लड़की रिटायर्ड टीचर अजमेर सिंह की चक्की पर गेहूं पिसवाने के लिए आई थी। आरोप है कि अजमेर सिंह ने बच्ची से झाड़ू लगाने के लिए कहा और उससे छे़ड़छाड़ करने लगा। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लड़की पंखें को उठाकर दूसरे स्थान पर रखती हुई दिखाई दे रही है इसी बीच अजमेर आता है और लड़की को गोद में उठा लेता है और अंदर ले जाता है। लड़की विरोध करती है लेकिन अजमेर उसे जबरन अंदर ले जाता है।
यह देख रहा एक युवक अजमेर की सारी हरकतों को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर लेता है। इसके बाद कैमरा ऑन रखकर चक्की में चला जाता है और अमजेर सिंह को ललकारता है। इसके बाद अजमेर सिंह तो बाहर आ जाता है लेकिन बच्ची डरकर चक्की के नीचे घुस जाती है। हल्ला-गुल्ला सुनकर और लोग भी आ जाते हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर अमजेर सिंह को पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। यहां से मौका पाकर अजमेर सिंह भाग जाता है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है लेकिन बच्ची की पहचान सार्वजनिक ना हो इसके लिए हम इस वीडियो को समाचार में नहीं जोड़ रहे।
इसके बाद अजमेर सिंह के बहनोई की दुकान पर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर एक पंचायत बुलाई जाती है। इस पंचायत में दुकानदार दोनों युवक अपने जीजा अजमेर सिंह को थप्पड़ लगाते हैं। गांव में यह सब कुछ होने के बाद पीड़िता की मां पुलिस थाने पहुंचती है और आरोपी रिटायर्ड शिक्षक के खिलाफ तहरीर देती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है लेकिन घटना के बाद आरोपी रिटायर्ड शिक्षक अजमेर सिंह फरार है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज यादव का कहना है कि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
इस घटना ने साफ कर दिया है कि बच्चों को अकेले किसी दुकान पर या किसी अन्य व्यक्ति के घर ना भेजे। बच्चों को लेकर विकृत मानसिकता के कुछ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकते है। विशेषकर बच्चियों को अकेले ऐसे स्थान पर भेजने से बचें जहां उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती हो।