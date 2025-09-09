UP Crime : नाबालिग को गोद में उठाकर अंदर ले गया 70 वर्षीय रिटायर टीचर और करने लगा…

यह देख रहा एक युवक अजमेर की सारी हरकतों को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर लेता है। इसके बाद कैमरा ऑन रखकर चक्की में चला जाता है और अमजेर सिंह को ललकारता है। इसके बाद अजमेर सिंह तो बाहर आ जाता है लेकिन बच्ची डरकर चक्की के नीचे घुस जाती है। हल्ला-गुल्ला सुनकर और लोग भी आ जाते हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर अमजेर सिंह को पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। यहां से मौका पाकर अजमेर सिंह भाग जाता है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है लेकिन बच्ची की पहचान सार्वजनिक ना हो इसके लिए हम इस वीडियो को समाचार में नहीं जोड़ रहे।