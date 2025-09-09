Patrika LogoSwitch to English

UP Crime : नाबालिग को गोद में उठाकर अंदर ले गया 70 वर्षीय रिटायर टीचर और करने लगा…

UP Crime : लड़की गेहूं पिसवाने के लिए आई थी। इस घटना के बाद पंचायत में आरोपी को उसके रिश्तेदारों ने थप्पड़ भी मारे। अब पुलिस इस रिटायर्ड शिक्षक की तलाश कर रही है।

सहारनपुर

Shivmani Tyagi

Sep 09, 2025

Saharanpur
वायरल वीडियो से लिया गया चित्र ( स्रोत सोशल मीडिया )

UP Crime : सहारनपुर के छुटमलपुर में गेहूं पिसवाने आई नाबालिग बच्ची को आटा चक्की चलाने वाला 70 वर्षीय शिक्षक गोद में उठाकर अंदर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। कुछ युवक अध्यापक की इस हरकत का वीडियो बना रहे थे। कैमरा ऑन करके ये युवक चक्की में अंदर चले गए और शिक्षक को बच्ची के साथ गलत हरकतें हुए पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने मिलकर इसकी पिटाई कर दी।

गेहूं पिसवाने के लिए चक्की पर पहुंची थी युवती

मामला सहारनपुर के छुटमलपुर कस्बे का है। यहीं की रहने वाली एक नाबालिग लड़की रिटायर्ड टीचर अजमेर सिंह की चक्की पर गेहूं पिसवाने के लिए आई थी। आरोप है कि अजमेर सिंह ने बच्ची से झाड़ू लगाने के लिए कहा और उससे छे़ड़छाड़ करने लगा। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लड़की पंखें को उठाकर दूसरे स्थान पर रखती हुई दिखाई दे रही है इसी बीच अजमेर आता है और लड़की को गोद में उठा लेता है और अंदर ले जाता है। लड़की विरोध करती है लेकिन अजमेर उसे जबरन अंदर ले जाता है।

ये भी पढ़ें

गाजियाबाद की बेटी ने कंप्यूटर साइंस में किया प्रदेश टॉप, राज्यपाल ने किया सम्मानित, गांव में खुशी का माहौल
मेरठ
tanu tyagi gold medal computer science up topper meerut

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

यह देख रहा एक युवक अजमेर की सारी हरकतों को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर लेता है। इसके बाद कैमरा ऑन रखकर चक्की में चला जाता है और अमजेर सिंह को ललकारता है। इसके बाद अजमेर सिंह तो बाहर आ जाता है लेकिन बच्ची डरकर चक्की के नीचे घुस जाती है। हल्ला-गुल्ला सुनकर और लोग भी आ जाते हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर अमजेर सिंह को पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। यहां से मौका पाकर अजमेर सिंह भाग जाता है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है लेकिन बच्ची की पहचान सार्वजनिक ना हो इसके लिए हम इस वीडियो को समाचार में नहीं जोड़ रहे।

पंचायत में आरोपी को रिश्तेदार लगाते हैं तमाचे

इसके बाद अजमेर सिंह के बहनोई की दुकान पर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर एक पंचायत बुलाई जाती है। इस पंचायत में दुकानदार दोनों युवक अपने जीजा अजमेर सिंह को थप्पड़ लगाते हैं। गांव में यह सब कुछ होने के बाद पीड़िता की मां पुलिस थाने पहुंचती है और आरोपी रिटायर्ड शिक्षक के खिलाफ तहरीर देती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है लेकिन घटना के बाद आरोपी रिटायर्ड शिक्षक अजमेर सिंह फरार है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज यादव का कहना है कि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।

आप भी अपने बच्चों को लेकर रहें सावधान

इस घटना ने साफ कर दिया है कि बच्चों को अकेले किसी दुकान पर या किसी अन्य व्यक्ति के घर ना भेजे। बच्चों को लेकर विकृत मानसिकता के कुछ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकते है। विशेषकर बच्चियों को अकेले ऐसे स्थान पर भेजने से बचें जहां उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती हो।

Updated on:

09 Sept 2025 06:20 pm

Published on:

09 Sept 2025 06:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / UP Crime : नाबालिग को गोद में उठाकर अंदर ले गया 70 वर्षीय रिटायर टीचर और करने लगा…

