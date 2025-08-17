UP Crime : रात के अंधेरे में सूट-सलवार पहनकर आए हमलावर ने चाकू से किया युवती पर हमला

घटना नागल थाना क्षेत्र के गांव गंझेड़ी की है। यहां रात में एक परिवार सो रहा था। इसी परिवार की 18 वर्षीय युवती रात में वॉशरूम के लिए गई तो किसी ने इसके गले पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवती गिर पड़ी आवाज सुनकर परिवार के लोग पहुंचे तो उसके गले से खून का जैसे फव्वारा निकल रहा था। युवती ने इशारों से बताया कि हमलावर महिला के कपड़े हुए पहने हुआ था। घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी। आनन-फानन में घायल युवती को अस्पताल भर्ती कराया गया।