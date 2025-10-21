UP Crime : बुलेट से पटाखों की आवाज निकालने का विरोध किया तो पीट-पीटकर मार डाला!

घटना सोमवार रात की है। सरसावा थाना क्षेत्र के गांव झबीरण के पूर्व प्रधान बबलू चौधरी ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन का घर राधा स्वामी कालोनी में है। सोमवार की रात करीब दस बजे उनका 32 वर्षीय भांजा अमित उर्फ काला गली में अपने दोस्तों के साथ पटाखे चला रहा था। इसी दौरान वहां बुलेट बाइक पर सवार होकर कुछ युवक आए और बुलेट के साइलेंसर से पटाखों के जैसे धमाको की आवाज निकालने लगे। इस पर कालोनी के लोगों ने इन युवकों का विरोध किया। अमित ने भी इन लड़कों को बुलेट से धमाके जैसी आवाज निकालने से रोका। इस पर युवक चला गया लेकिन कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ वापस आया और अमित के साथ जमकर मारपीट कर दी।