UP Crime : बुलेट से पटाखों की आवाज निकालने का विरोध किया तो पीट-पीटकर मार डाला!

अमित की फाइल फोटो
UP Crime : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की यह वारदात को आपको हैरान कर देगी। सरसावा थाना क्षेत्र में एक युवक बुलेट बाइक के साइलेंसर से पटाखों की आवाज निकाल रहा था। 32 वर्षीय एक दूसरे युवक ने इस कृत्य का विरोध किया तो बुलेट सवार युवक अपने दोस्तों को साथ ले आया और विरोध करने वाले युवक को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। बाद में इसकी अस्पताल में उपचार के दौरान के मौत हो गई।
घटना सोमवार रात की है। सरसावा थाना क्षेत्र के गांव झबीरण के पूर्व प्रधान बबलू चौधरी ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन का घर राधा स्वामी कालोनी में है। सोमवार की रात करीब दस बजे उनका 32 वर्षीय भांजा अमित उर्फ काला गली में अपने दोस्तों के साथ पटाखे चला रहा था। इसी दौरान वहां बुलेट बाइक पर सवार होकर कुछ युवक आए और बुलेट के साइलेंसर से पटाखों के जैसे धमाको की आवाज निकालने लगे। इस पर कालोनी के लोगों ने इन युवकों का विरोध किया। अमित ने भी इन लड़कों को बुलेट से धमाके जैसी आवाज निकालने से रोका। इस पर युवक चला गया लेकिन कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ वापस आया और अमित के साथ जमकर मारपीट कर दी।
बाइक सवार युवक अपने छह से सात साथियों के साथ आया था। इन सभी ने मिलकर अमित को इतना मारा कि वो बुरी तरह से घायल हो गया। जब तक शोर सुनकर मोहल्ले और परिवार के लोग पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी। हमलावर इनके पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। खून से लथपथ अमित को परिजन अस्पताल लेकर भागे। अमित को इतनी चोट थी कि अस्पातल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अमित के भाई की हार्ट अटैक से पहले ही मौत हो चुकी है। अब अमित अपने घर में अकेला बचा था। इन युवकों ने उसकी भी बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी।
इस मामले में पुलिस ने हमलावर आरोपी प्रकट, मुलकित, ईश, अर्जुन मोगा, अमित, सुमित, आदर्श और आनंद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये सभी सरसावा थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने लगातार इनके घरों पर दबिश दे रही है लेकिन हमले के बाद से आरोपी फरार हैं। इनसे से एक आरोपी का यूपी पुलिस में सलेक्शन हो चुका है और इन दिनों वह ट्रेनिंग पर है।
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश
