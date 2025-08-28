UP Crime : म्हाड़ी मेले में युवक की चाकू से गोदकर हत्या

UP Crime : सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र के गांव मल्हीपुर में आयोजित म्हाड़ी मेले में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। इस वारदात से मेले में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अलग-अलग टीमें लगाई गई हैं जल्द वारदात का खुलासा करते हुए हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इस घटना के बाद रामपुर मनिहारान के रहने वाले धर्मपाल के दूसरे बेटे सुनील ने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि, उसका 30 भाई कंवरसेन गांव में आयोजित म्हाड़ी मेले में गया था। मेले में ही किसी अज्ञात युवक ने उसे चाकू मार दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जब परिजनों को पता चला तो उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने मेले में लगे सीसीटीवी कैमरा खंगाले हैं लेकिन कोई मजबूत सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग सका।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि, वारदात के पीछे की वजह खंगाली जा रही है। इस वारदात में मारे गए युवक के भाई की तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है। तीन टीमें गठित की गई हैं। तीनों टीमें इस वारदात के खुलासे के लिए लगी हुई हैं जल्द हत्या करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात के बाद गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को इस घटना के बारे में कोई जानकारी हो तो वह पुलिस को सूचना दे सकता है उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा।