UP Crime : म्हाड़ी मेले में युवक की चाकू से गोदकर हत्या

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि, वारदात के पीछे की वजह खंगाली जा रही है। इस वारदात में मारे गए युवक के भाई की तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है। तीन टीमें गठित की गई हैं। तीनों टीमें इस वारदात के खुलासे के लिए लगी हुई हैं जल्द हत्या करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात के बाद गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को इस घटना के बारे में कोई जानकारी हो तो वह पुलिस को सूचना दे सकता है उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा।