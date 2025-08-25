UP Crime : सहारनपुर में घर के बाहर खड़े युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या

बड़गांव थाना क्षेत्र के गांव शिमलाना के रहने वाले मोहर सिंह का 30 वर्षीय बेटा मंटू अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। आरोप है कि, शनिवार देर रात पड़ोसी सौरभ अपने पिता मुकेश और चाचा संजीव के साथ पहुंचा और मंटू पर हमला बोल दिया। इस हमले में मंटू गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में परिजन इसे नजदीकी अस्पताल लेकर भागे जहां से इसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जहां चिकित्सकों ने मंटू को मृत घोषित कर दिया।