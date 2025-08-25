Patrika LogoSwitch to English

सहारनपुर

UP Crime : सहारनपुर में घर के बाहर खड़े युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या

UP Crime : देर रात युवक अपने घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान पर उस पर चाकूओं से हमला बोल दिया गया। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया।

सहारनपुर

Shivmani Tyagi

Aug 25, 2025

UP Crime
प्रतीकात्मक फोटो

UP Crime : अवैध संबंध के शक में सहारनपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू से गोदकर ( Murder ) हत्या कर दी गई। युवक अपने घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान पर उस पर चाकुओं से हमला बोल दिया गया। इस मामले में युवक के परिजनों की ओर से बड़गांव थाने में पुलिस ने पिता और पुत्र समेत तीन के खिलाफ FIR दर्ज की है।

घर के बाहर खड़ा था मंटू तभी बोल दिया हमला ( UP Crime )

बड़गांव थाना क्षेत्र के गांव शिमलाना के रहने वाले मोहर सिंह का 30 वर्षीय बेटा मंटू अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। आरोप है कि, शनिवार देर रात पड़ोसी सौरभ अपने पिता मुकेश और चाचा संजीव के साथ पहुंचा और मंटू पर हमला बोल दिया। इस हमले में मंटू गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में परिजन इसे नजदीकी अस्पताल लेकर भागे जहां से इसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जहां चिकित्सकों ने मंटू को मृत घोषित कर दिया।

गिरफ्तारी ना होने से गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम

इस घटना के बाद मंटू के परिजनों की ओर से आरोपी हमलावरों के खिलाफ हत्या के आरोपों में तहरीर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया लेकिन फरार हो जाने की वजह से हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इससे गुस्साए मंटू के परिजनों ने नानौता देवबंद मार्ग पर जाम लगा दिया। हंगामा कर रहे मंटू के परिजनों को किसी तरह पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने आश्वासन देकर शांत कराया।

वारदात को लेकर गांव में भी अवैध संबंधों की चर्चा

इस हत्याकांड के बाद गांव में चर्चा है कि मंटू का हमलावर लोगों के परिवार किसी महिला से संबंध था। इसी शक में मंटू पर हमला बोला गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद से गांव तनाव के हालात है। पुलिस क्षेत्राधिकारी रविकांत परासर का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस तैनात किया गया है।

Updated on:

25 Aug 2025 06:11 am

Published on:

25 Aug 2025 06:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / UP Crime : सहारनपुर में घर के बाहर खड़े युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या

