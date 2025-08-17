UP News : 15 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए स्वच्छ कुंड में डूबकर 15 वर्षीय किशोर की मौत

UP News : सहारनपुर में करीब 15 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए गए स्वच्छ कुंड में डूबकर एक 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। एक ही परिवार के चार बच्चे यहां नहाने के लिए गए थे। इनमें से दो का पैर फिसल गया और दोनों गहरे पानी में चले गए। आस-पास के लोगों ने देखा तो समय रहते एक को बचा लिया लेकिन दूसरे को बचाने में काफी देर हो गई।
सहारनपुर के मानकमऊ क्षेत्र में बाबा जाहरवीर गोगा की म्हाड़ी है। यहां हाल ही में 14.92 करोड़ यानी करीब-करीब 15 करोड़ रुपये की लागत से स्वच्छ कुंड तैयार किया गया था। पिछले दो दिनों से सहारनपुर में मौसम खराब है। रविवार को सुबह से ही बारिश हो रही थी। लेबर कॉलोनी के मोहल्ला जयप्रभा में रहने वाले एक परिवार के चार बच्चे शाम करीब चार बजे घर से नहाने के लिए निकले। इनमें से दो बच्चे स्वच्छ कुंड के गहरे पानी में चले गए। यह देखकर आस-पास मौजूद लोगों ने एक बच्चे को बचा लिया लेकिन 15 वर्षीय गौतम को नहीं बचा सके।
इस घटना की सूचना पर लेबर कालोनी से बड़ी संख्या में लोग स्वच्छ कुंड पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने गोताखोर बुलाए और इनकी मदद से बच्चे को स्वच्छ कुंड से बाहर निकाला गया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आनन-फानन में इसे जिला अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के परिवार में कोहराम मच गया। यहां यह भी बता दें कि चार अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर पहुंचकर इस स्वच्छ कुंड का लोकार्पण किया था।