Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सहारनपुर

UP News : 15 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए स्वच्छ कुंड में डूबकर 15 वर्षीय किशोर की मौत

UP News : एक ही परिवार के चार बच्चे शाम को नहाने के लिए निकले। इनमें से दो बच्चे पानी में डूब गए। एक को बचा लिया गया लेकिन

सहारनपुर

Shivmani Tyagi

Aug 17, 2025

Saharanpur News
जिला अस्पताल के बाहर खड़े पुलिसकर्मी और कालोनी के लोग ( फोटो: सोशल मीडिया )

UP News : सहारनपुर में करीब 15 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए गए स्वच्छ कुंड में डूबकर एक 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। एक ही परिवार के चार बच्चे यहां नहाने के लिए गए थे। इनमें से दो का पैर फिसल गया और दोनों गहरे पानी में चले गए। आस-पास के लोगों ने देखा तो समय रहते एक को बचा लिया लेकिन दूसरे को बचाने में काफी देर हो गई।

शाम के समय नहाने के लिए निकले थे चार बच्चे

सहारनपुर के मानकमऊ क्षेत्र में बाबा जाहरवीर गोगा की म्हाड़ी है। यहां हाल ही में 14.92 करोड़ यानी करीब-करीब 15 करोड़ रुपये की लागत से स्वच्छ कुंड तैयार किया गया था। पिछले दो दिनों से सहारनपुर में मौसम खराब है। रविवार को सुबह से ही बारिश हो रही थी। लेबर कॉलोनी के मोहल्ला जयप्रभा में रहने वाले एक परिवार के चार बच्चे शाम करीब चार बजे घर से नहाने के लिए निकले। इनमें से दो बच्चे स्वच्छ कुंड के गहरे पानी में चले गए। यह देखकर आस-पास मौजूद लोगों ने एक बच्चे को बचा लिया लेकिन 15 वर्षीय गौतम को नहीं बचा सके।

ये भी पढ़ें

UP Crime : रात के अंधेरे में सूट-सलवार पहनकर आए हमलावर ने चाकू से किया युवती पर हमला
सहारनपुर
saharanpur

सीएम ने सहारनपुर पहुंचकर किया था स्वच्छ कुंड का लोकार्पण

इस घटना की सूचना पर लेबर कालोनी से बड़ी संख्या में लोग स्वच्छ कुंड पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने गोताखोर बुलाए और इनकी मदद से बच्चे को स्वच्छ कुंड से बाहर निकाला गया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आनन-फानन में इसे जिला अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के परिवार में कोहराम मच गया। यहां यह भी बता दें कि चार अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर पहुंचकर इस स्वच्छ कुंड का लोकार्पण किया था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 10:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / UP News : 15 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए स्वच्छ कुंड में डूबकर 15 वर्षीय किशोर की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.