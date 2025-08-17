UP News : 15 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए स्वच्छ कुंड में डूबकर 15 वर्षीय किशोर की मौत

सहारनपुर के मानकमऊ क्षेत्र में बाबा जाहरवीर गोगा की म्हाड़ी है। यहां हाल ही में 14.92 करोड़ यानी करीब-करीब 15 करोड़ रुपये की लागत से स्वच्छ कुंड तैयार किया गया था। पिछले दो दिनों से सहारनपुर में मौसम खराब है। रविवार को सुबह से ही बारिश हो रही थी। लेबर कॉलोनी के मोहल्ला जयप्रभा में रहने वाले एक परिवार के चार बच्चे शाम करीब चार बजे घर से नहाने के लिए निकले। इनमें से दो बच्चे स्वच्छ कुंड के गहरे पानी में चले गए। यह देखकर आस-पास मौजूद लोगों ने एक बच्चे को बचा लिया लेकिन 15 वर्षीय गौतम को नहीं बचा सके।