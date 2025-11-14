पांच लाख वेतन के बाद भी ऑटो से चलता था डॉक्टर आदिल, पहनता था चप्पल

डॉक्टर आदिल की फाइल फोटो
UP News : सहारनपुर के फेमस हॉस्पिटल से पांच लाख रुपये वेतन लेने वाला डॉक्टर आदिल ऑटो से चलता था। इसके पास कार नहीं थी। वह जूते भी कम पहनता था। सामान्य तौर पर चप्पल या फिर सेंडिल पहनता था। यह सभी बातें आदिल के बारे में जानकारी करने पर सामने आई है।
गुरुवार को एक बार फिर से जम्मू-कश्मीर पुलिस फेमस हॉस्पिटल पहुंची और यहां स्टाफ से अलग-अलग पूछताछ की। डॉक्टर आदिल की नियुक्ति कैसे हुई थी ? उसे कितना वेतन मिलता था ? वह कहां पर रहता था ? कौन सा फोन इस्तेमाल करता था ? किस मकान पर किराए में रहता था ? उसका व्यवहार कैसा था और दिनचर्या क्या रहती थी ? इन सभी सामान्य सवालों के जवाब में पता चला कि पांच लाख रुपये वेतन लेने के बावजूद डॉक्टर आदिल ऑटो से सफर करता था। वह हॉस्पिटल सुबह ऑटो से आता था और ऑटो से ही वापस निकलता था।
जिस मकान में किराए पर डॉक्टर आदिल रहता था वहां पड़ताल करने पर पता चला कि वह आस-पास के लोगों से ताल्लुक नहीं रखता था। लोगों ने बताया कि रात के समय उससे मिलने के लिए लोग आया करते थे। गली में कारें खड़ी रहती थी। पूछताछ में यह बात भी हैरान कर देने वाली सामने आई है कि डॉक्टर आदिल खुद ऑटो से चलता था लेकिन उससे मिलने आने वाले सभी लोग कार से आते थे। स्टाफ से पूछताछ के दौरान कई ऐसी बाते भी सामने आई है जिन्हे गोपनीय रखा गया है। माना जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद सहारनपुर के कुछ अन्य लोगों की भी मॉनेटरिंग शुरू हो सकती है।
