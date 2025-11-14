पांच लाख वेतन के बाद भी ऑटो से चलता था डॉक्टर आदिल, पहनता था चप्पल

जिस मकान में किराए पर डॉक्टर आदिल रहता था वहां पड़ताल करने पर पता चला कि वह आस-पास के लोगों से ताल्लुक नहीं रखता था। लोगों ने बताया कि रात के समय उससे मिलने के लिए लोग आया करते थे। गली में कारें खड़ी रहती थी। पूछताछ में यह बात भी हैरान कर देने वाली सामने आई है कि डॉक्टर आदिल खुद ऑटो से चलता था लेकिन उससे मिलने आने वाले सभी लोग कार से आते थे। स्टाफ से पूछताछ के दौरान कई ऐसी बाते भी सामने आई है जिन्हे गोपनीय रखा गया है। माना जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद सहारनपुर के कुछ अन्य लोगों की भी मॉनेटरिंग शुरू हो सकती है।