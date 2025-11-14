Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

पांच लाख वेतन के बाद भी ऑटो से चलता था डॉक्टर आदिल, पहनता था चप्पल

UP News : डॉक्टर आदिल ऑटो से घर जाता था लेकिन रात में उससे मिलने आने वाले सभी लोग कार से आते थे।

less than 1 minute read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Nov 14, 2025

Doctor adil

डॉक्टर आदिल की फाइल फोटो

UP News : सहारनपुर के फेमस हॉस्पिटल से पांच लाख रुपये वेतन लेने वाला डॉक्टर आदिल ऑटो से चलता था। इसके पास कार नहीं थी। वह जूते भी कम पहनता था। सामान्य तौर पर चप्पल या फिर सेंडिल पहनता था। यह सभी बातें आदिल के बारे में जानकारी करने पर सामने आई है।

जांच टीमों ने एक-एक बात जानी

गुरुवार को एक बार फिर से जम्मू-कश्मीर पुलिस फेमस हॉस्पिटल पहुंची और यहां स्टाफ से अलग-अलग पूछताछ की। डॉक्टर आदिल की नियुक्ति कैसे हुई थी ? उसे कितना वेतन मिलता था ? वह कहां पर रहता था ? कौन सा फोन इस्तेमाल करता था ? किस मकान पर किराए में रहता था ? उसका व्यवहार कैसा था और दिनचर्या क्या रहती थी ? इन सभी सामान्य सवालों के जवाब में पता चला कि पांच लाख रुपये वेतन लेने के बावजूद डॉक्टर आदिल ऑटो से सफर करता था। वह हॉस्पिटल सुबह ऑटो से आता था और ऑटो से ही वापस निकलता था।

सहारनपुर के कुछ अन्य लोगों पर भी निगरानी ( UP News )

जिस मकान में किराए पर डॉक्टर आदिल रहता था वहां पड़ताल करने पर पता चला कि वह आस-पास के लोगों से ताल्लुक नहीं रखता था। लोगों ने बताया कि रात के समय उससे मिलने के लिए लोग आया करते थे। गली में कारें खड़ी रहती थी। पूछताछ में यह बात भी हैरान कर देने वाली सामने आई है कि डॉक्टर आदिल खुद ऑटो से चलता था लेकिन उससे मिलने आने वाले सभी लोग कार से आते थे। स्टाफ से पूछताछ के दौरान कई ऐसी बाते भी सामने आई है जिन्हे गोपनीय रखा गया है। माना जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद सहारनपुर के कुछ अन्य लोगों की भी मॉनेटरिंग शुरू हो सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Nov 2025 08:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / पांच लाख वेतन के बाद भी ऑटो से चलता था डॉक्टर आदिल, पहनता था चप्पल

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election Result 2025 Live: कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू, मौके पर जिला कलेक्टर मौजूद

anta upchunav result
बारां

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सहारनपुर पहुंची जांच टीमों ने पूछा सांसद इमरान मसूद का फेमस हॉस्पिटल से क्या कनेक्शन है

saharanpur fampus hospital
सहारनपुर

‘खाली पड़ी कुर्सियां और बेड़, नहीं हैं मरीज’, डॉ. अदिल के साथ फेमस अस्पताल में काम करने वाले डॉ. बाबर ने खोले कई राज

सहारनपुर

Delhi Blast : फेमस अस्पताल से हटाई गई डॉक्टर आदिल की नेम प्लेट, प्रबंधन बोला…

Saharanpur News
यूपी न्यूज

Delhi Blast : दिल्ली ब्लास्ट के बाद फिर सहारनपुर पहुंची जम्मू-कश्मीर पुलिस, खंगाला अस्पताल का रिकार्ड

saharanpur
सहारनपुर

यूपी के शहरों को उड़ाने की थी प्लानिंग!, 5 आतंकियों का था नेक्सस, ATS की गिरफ्तारी ने फेरा पानी

सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.