UP News : जैविक खेती के नाम पर किसानों से करोड़ों की ठगी करने वाला गिरोह गिरफ्तार

इस तरह इस गिरोह ने एक-एक किसान से 500-500 बेड लगवाए और मोटी रकम लेकर फरार हो गए। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि जब कोई किसान अपने पैसों को लेकर ज्यादा परेशान करता था तो उसके पैसे वापस कर देते थे वर्ना तो टरकाते रहते थे। इस गिरोह के कई सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि अगर किसी अन्य किसानों के साथ भी इस गिरोह ने ठगी है तो वह भी पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने बताया कि, '' देहरादून और यूपी के कई जिलों में किसानों से ठगी की है। पुलिस अब इनके अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 15 लाख रुपये नकद एक टाटा नेक्सॉन गाड़ी और एक लैपटॉप समेत अन्य सामान बरामद हुआ है।