UP News : जैविक खेती के नाम पर किसानों से करोड़ों की ठगी करने वाला गिरोह गिरफ्तार

UP News : सहारनपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो किसानों को अपना निशाना बनाते थे। ये लोग जैविक खाद की यूनिट लगाकर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर किसानों को ठगते थे। इन्होंने सहारनपुर, जलालाबाद और देहरादून के किसानों से करोड़ों रुपये ठग लिए।
इस गिरोह ने शिवपुरी के रहने वाले एक सरदार किसान को भी अपना निशाना बनाया। सुरजीत ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जब आरोपियों को गिरफ्तार किया तो पता चला कि ये बड़ा गैंग है। इसने एक नहीं बल्कि वेस्ट के कई किसानों को अपना निशाना बनाया है। इस गिरोह ने 2023 में जय एग्रो बायो नाम से एक कंपनी बनाई और किसानों को ठगने का काम शुरू किया। इसके बाद इन्होंने अगले वर्ष 2024 में एक और कंपनी जय एग्रो बायो साइंस के नाम से गठित की। इस कंपनी के माध्यम से इन्होंने किसानों से कहा कि 20 हजार रुपये 25 बेड खाद लगावाओं और अच्छा मुनाफा कमाओ।
इस तरह इस गिरोह ने एक-एक किसान से 500-500 बेड लगवाए और मोटी रकम लेकर फरार हो गए। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि जब कोई किसान अपने पैसों को लेकर ज्यादा परेशान करता था तो उसके पैसे वापस कर देते थे वर्ना तो टरकाते रहते थे। इस गिरोह के कई सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि अगर किसी अन्य किसानों के साथ भी इस गिरोह ने ठगी है तो वह भी पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने बताया कि, '' देहरादून और यूपी के कई जिलों में किसानों से ठगी की है। पुलिस अब इनके अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 15 लाख रुपये नकद एक टाटा नेक्सॉन गाड़ी और एक लैपटॉप समेत अन्य सामान बरामद हुआ है।
फिलहाल पुलिस ने इस गिरोह के दो सदस्यों को ही पकड़ा है। दोनों ने अपने नाम भवर सिंह उर्फ सूरज पुत्र महिपाल सिंह निवासी गांव रणदेवा थाना नकुड़ सहारनपुर और अमित धीमान पुत्र बाबू राम निवासी गांव असदपुर थाना नकुड़ बताए हैं। पुलिस अब इनके साथियों की भी तलाश कर रही है।