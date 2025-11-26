रात को ऑनलाइन थी पत्नी! पति ने तोड़ दिया आईफोन FIR दर्ज

इसके बाद पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। पीड़िता का आरोप है कि पति ने धमकी दी। पीड़िता के अनुसार पहले भी पति कई बार मारपीट कर चुका है। दोनों के बीच अक्सर विवाद रहता है। उधर इस मामले में पूछने पर आरोपी पति शरद ने कहा है कि सभी आरोप निराधार हैं। बताया कि पत्नी अक्सर घर में विवाद रखती है। जो लोग घर पर उनसे मिलने आते हैं उनके साथ भी अभद्रता करती है। अब एक और नया झूठा आरोप लगाया है।