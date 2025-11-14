सहारनपुर पहुंची जांच टीमों ने पूछा सांसद इमरान मसूद का फेमस हॉस्पिटल से क्या कनेक्शन है

इसी क्रम में एक बार फिर से पूछताछ करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीआईजी ताहिर सज्जाद भट्ट के निर्देशन में एनआईए और आइबी की टीमों ने फेमस हॉस्पिटल में घंटों पूछताछ की। इस दौरान डॉक्टर आदील के कश्मीर में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने के लिए सहारनपुर से कश्मीर गए डॉक्टर बाबर और डॉक्टर जैदी से भी पूछताछ की गई। घंटों चली पूछताछ में मुख्य रूप से टीमों ने पूछा कि डॉक्टर आदिल कितने समय से फेमस हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा था। अस्पताल में उससे कौन-कौन मिलने आता था। वह किस वाहन से हॉस्पिटल आता था। उसके पास कितनी कार और कितनी बाइक हैं। इसके साथ-साथ पूछा गया कि डॉक्टर आदिल की अस्पताल में गतिविधि किस तरह की रहती थी। डॉक्टर आदिल ने अपने शादी समारोह में किन-किन लोगों को बुलाया था। डॉक्टर आदिल का स्टाफ से कैसा व्यवहार था। वह कौन सा फोन इस्तेमाल करता था। नॉर्मल कॉल पर बात करना पसंद करता था या फिर कॉलिंग के लिए कोई एप इस्तेमाल करता था।