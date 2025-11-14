Patrika LogoSwitch to English

सहारनपुर

सहारनपुर पहुंची जांच टीमों ने पूछा सांसद इमरान मसूद का फेमस हॉस्पिटल से क्या कनेक्शन है

UP News : जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीआईजी के साथ जांच टीमें गुरुवार को सहारनपुर पहुंची और फेमस हॉस्पिटल में घंटों तक जांच-पड़ताल करने के साथ स्टाफ से पूछताछ की।

Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Nov 14, 2025

saharanpur fampus hospital

हॉस्पिटल में जांच करती एजेंसियां ( फोटो पत्रिका )

UP News : जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीआईजी ताहिर सज्जाद भट्ट के साथ गुरुवार को एक बार फिर जांच टीमें सहारनपुर के मेडिकेयर हॉस्पिटल पहुंची। यहां हॉस्पिटल के स्टाफ से घंटों पूछताछ की गई। इस दौरान यह भी पूछा गया कि सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद का फेमस हॉस्पिटल से क्या कनेक्शन है ?

डॉक्टर आदिल से मिले थे अहम सुराग ( UP News )

सात नवंबर को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से डॉक्टर आदील को गिरफ्तार किया था। डॉक्टर आदील घंटाघर के पास अंबाला रोड पर स्थित फेमस मेडिकेयर में तैनात था। डॉक्टर आदील को इस शक के साथ हिरासत में लिया गया था कि इसके तार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। इसके बाद जांच कर रही टीमों को कई व्हाइट कॉलर टैरर टीम का पर्दाफाश करने में बड़ी कामयाबी मिली और कई डॉक्टरों के नाम सामने आए। लगातार देशभर की खूफियां एजेंसियां इस नेटवर्क पर काम कर रही हैं। इसी क्रम में गुरुवार को को हापुड़ के पिलखुवा से भी एक नया नाम सामने आया। पिलुखवा से जांच एजेंसियों ने डॉक्टर फारूक को भी गिरफ्तार किया है।

जांच टीमों ने किए ये सवाल ( UP News )

इसी क्रम में एक बार फिर से पूछताछ करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीआईजी ताहिर सज्जाद भट्ट के निर्देशन में एनआईए और आइबी की टीमों ने फेमस हॉस्पिटल में घंटों पूछताछ की। इस दौरान डॉक्टर आदील के कश्मीर में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने के लिए सहारनपुर से कश्मीर गए डॉक्टर बाबर और डॉक्टर जैदी से भी पूछताछ की गई। घंटों चली पूछताछ में मुख्य रूप से टीमों ने पूछा कि डॉक्टर आदिल कितने समय से फेमस हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा था। अस्पताल में उससे कौन-कौन मिलने आता था। वह किस वाहन से हॉस्पिटल आता था। उसके पास कितनी कार और कितनी बाइक हैं। इसके साथ-साथ पूछा गया कि डॉक्टर आदिल की अस्पताल में गतिविधि किस तरह की रहती थी। डॉक्टर आदिल ने अपने शादी समारोह में किन-किन लोगों को बुलाया था। डॉक्टर आदिल का स्टाफ से कैसा व्यवहार था। वह कौन सा फोन इस्तेमाल करता था। नॉर्मल कॉल पर बात करना पसंद करता था या फिर कॉलिंग के लिए कोई एप इस्तेमाल करता था।

सांसद इमरान मसूद का कनेक्शन भी जाना

इसके साथ ही जांच टीमों ने हॉस्पिटल के प्रबंधक मनोज मिश्रा से पूछा कि सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद का फेमस हॉस्पिटल से क्या नाता है। इस पर प्रबंधक ने बताया कि पहले इमरान मसूद फेमस हॉस्पिटल में पार्टनर थे लेकिन अब नहीं हैं। इसके बाद जांच टीमों ने अस्पताल के कुछ कागजात मांगे। प्रबंधन की ओर से जांच टीमों को कागजात दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि इस जांच पड़ताल और पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को कोई और नया कनेक्शन मिल पाता या नहीं।

