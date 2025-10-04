सर्वे कर रहे लेखपाल को अचानक चक्कर आए और हो गई मौत, परिवार में मचा कोहराम

मूल रूप से नानौता थाना क्षेत्र के गांव मियानगी के रहने वाले लेखपाल देवकांत सहगल की करीब दस साल पहले हुई शादी हुई थी। उनकी एक सात साल की बेटी है। लेखपाल अपने पिता की इकलौती संतान थे। लेखपाल के पद पर नौकरी लग जाने के बाद परिवार खुशी से रह रहा था। शनिवार को वह गंगोह थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर ढोला में फसलों का सर्वे कर रहे थे। इसी दौरान उनके सीने में दर्द हुआ और चक्कर खाकर गिर गए।