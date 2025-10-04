Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

सर्वे कर रहे लेखपाल को अचानक चक्कर आए और हो गई मौत, परिवार में मचा कोहराम

UP News : अचानक लेखपाल के सीने में दर्द हुआ और चक्कर आने से वह गिर गए। चिकित्सकों ने उन्हे हायर सेंटर रेफर कर जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

less than 1 minute read

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Oct 04, 2025

Dath

प्रतीकात्मक फोटो

UP News : सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर ठोला में फसलों का सर्वे कर रहे लेखपाल को अचानक चक्कर आ गए। सीने में दर्द हुआ और वह गिर गए। आनन-फानन में लेखपाल को एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां से उन्हे हायर सेंटर रेफर कर दिया लेकिन चिकित्सक उन्हे बचा नहीं सके और हायर सेंटर पर लेखपाल ने दम तोड़ दिया।

खेत में सर्वे करते हुए अचानक सीने में हुआ दर्द

मूल रूप से नानौता थाना क्षेत्र के गांव मियानगी के रहने वाले लेखपाल देवकांत सहगल की करीब दस साल पहले हुई शादी हुई थी। उनकी एक सात साल की बेटी है। लेखपाल अपने पिता की इकलौती संतान थे। लेखपाल के पद पर नौकरी लग जाने के बाद परिवार खुशी से रह रहा था। शनिवार को वह गंगोह थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर ढोला में फसलों का सर्वे कर रहे थे। इसी दौरान उनके सीने में दर्द हुआ और चक्कर खाकर गिर गए।

गांव वाले लेखपाल के लेकर गांव पहुंचे ( UP News )

यह देख गांव वालों ने लेखपाल के परिजनों के सूचना दे दी और आनन-फानन में खेत से गांव लेकर पहुंचे। परिजनों के आ जाने के बाद लेखपाल को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने लेखपाल को हायर सेंटर रेफर कर दिया। अटैक तेज था ऐसे में चिकित्सक लेखपाल को बचा नहीं सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2025 11:54 pm

Published on:

04 Oct 2025 11:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / सर्वे कर रहे लेखपाल को अचानक चक्कर आए और हो गई मौत, परिवार में मचा कोहराम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ट्रेन में चढ़ते समय फिसला व्यापारी का पैर, दोनों पैर कट जाने से हुई मौत

Dath
सहारनपुर

UP Crime : टमाटर के ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही एक करोड़ रुपये की अफीम पकड़ी

UP Crime
सहारनपुर

‘आई लव मोहम्मद’ विवाद में बरेली जाने की घोषणा पर सांसद चंद्रशेखर नजरबंद, सोशल मीडिया पोस्ट के बाद प्रशासन अलर्ट

chandrashekhar azad nazeerbandi bareilly i love mohammed controversy
सहारनपुर

UP News : सहारनपुर पुलिस का अभियान, 30 स्टंटबाजों को पकड़ा

Saharanpur
सहारनपुर

Pizza : पिज्जा स्टोर में लगी आग, हाथ में पिज्जा बाइट लेकर बाहर भागे लोग

Pizza
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.