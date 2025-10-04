सर्वे कर रहे लेखपाल को अचानक चक्कर आए और हो गई मौत, परिवार में मचा कोहराम

प्रतीकात्मक फोटो
UP News : सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर ठोला में फसलों का सर्वे कर रहे लेखपाल को अचानक चक्कर आ गए। सीने में दर्द हुआ और वह गिर गए। आनन-फानन में लेखपाल को एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां से उन्हे हायर सेंटर रेफर कर दिया लेकिन चिकित्सक उन्हे बचा नहीं सके और हायर सेंटर पर लेखपाल ने दम तोड़ दिया।
मूल रूप से नानौता थाना क्षेत्र के गांव मियानगी के रहने वाले लेखपाल देवकांत सहगल की करीब दस साल पहले हुई शादी हुई थी। उनकी एक सात साल की बेटी है। लेखपाल अपने पिता की इकलौती संतान थे। लेखपाल के पद पर नौकरी लग जाने के बाद परिवार खुशी से रह रहा था। शनिवार को वह गंगोह थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर ढोला में फसलों का सर्वे कर रहे थे। इसी दौरान उनके सीने में दर्द हुआ और चक्कर खाकर गिर गए।
यह देख गांव वालों ने लेखपाल के परिजनों के सूचना दे दी और आनन-फानन में खेत से गांव लेकर पहुंचे। परिजनों के आ जाने के बाद लेखपाल को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने लेखपाल को हायर सेंटर रेफर कर दिया। अटैक तेज था ऐसे में चिकित्सक लेखपाल को बचा नहीं सके।
