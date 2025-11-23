Patrika LogoSwitch to English

सहारनपुर

UP News : कोई झाड़ियों में फेंक गया नवजात को, कुत्ते नोच-नोचकर खा गए…

UP News : गांव वाले नवजात को लेकर अस्पताल पहंचे लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्ची ने दम तोड़ दिया।

सहारनपुर

Shivmani Tyagi

Nov 23, 2025

UP News : सहारनपुर में मानवता को शर्मसार करने देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नवजात को किसी ने झाड़ियों ने फेंक दिया जिसे कुत्ते नोच-नोचकर खा गए। गां वालों ने आवाज सुनी तो झाड़ियों की तरफ पहुंचे और वहां से नवजात को लेकर अस्पताल की ओर दौड़े लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया।

झाड़ियों से आ रही थी सिसकियों की आवाज

घटना सहारनपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव भागूवाला की है। ग्रामीणों ने बताया कि झाड़ियों से किसी बच्चे की सिसकियों से जैसी आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो एक नवजात खून से लथपथ पड़ा हुआ था। इस पर कुत्तों ने हमला बोल दिया था। गांव वाले एक कपड़े में लपेटकर इस नवजात को नजदीकी अस्पताल लेकर गए लेकिन रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों ने बताया कि बच्ची को जन्म लिए अधिक समय नहीं हुआ था। इसके अधिकांश अंगों पर कुत्तों ने हमला किया था। हमले की वजह से काफी खून बह रहा था। चिकित्सकों ने माना कि अधिक खून बहने से मौत हो गई।

पुलिस तलाश रही सीसीटीवी फुटेज

इस घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। माना जा रहा है कि लड़की पैदा होने की वजह से कोई बच्ची को झाड़ियों में फेंक गया। पुलिस अब इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं जिनके आधार पर जांच की जा रही है। उधर ग्रामीणों ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Published on:

23 Nov 2025 11:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / UP News : कोई झाड़ियों में फेंक गया नवजात को, कुत्ते नोच-नोचकर खा गए…

