UP News : कोई झाड़ियों में फेंक गया नवजात को, कुत्ते नोच-नोचकर खा गए…

घटना सहारनपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव भागूवाला की है। ग्रामीणों ने बताया कि झाड़ियों से किसी बच्चे की सिसकियों से जैसी आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो एक नवजात खून से लथपथ पड़ा हुआ था। इस पर कुत्तों ने हमला बोल दिया था। गांव वाले एक कपड़े में लपेटकर इस नवजात को नजदीकी अस्पताल लेकर गए लेकिन रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों ने बताया कि बच्ची को जन्म लिए अधिक समय नहीं हुआ था। इसके अधिकांश अंगों पर कुत्तों ने हमला किया था। हमले की वजह से काफी खून बह रहा था। चिकित्सकों ने माना कि अधिक खून बहने से मौत हो गई।

