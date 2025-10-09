सावधान : धार्मिक स्थल की फर्जी रसीद छपवाकर चंदा वसूल रहे लोग !

अगली बार जब आपके द्वार पर कोई व्यक्ति या समूह किसी धार्मिक स्थल के नाम पर छपी हुई रसीद लेकर पहुंचे और आपसे चंदा मांगे तो उनकी सत्यता की जांच भी कर लीजिएगा। बताया जाता है कि एक बड़ा नेटवर्क है जो इस तरह से धार्मिक स्थलों के नाम पर फर्जी रसीद बुक छपवाकर चंदा इकट्ठा कर रहा है। जब सिद्धपीठ श्री त्रिपुर मां बाला सुंदरी देवी मंदिर सेवा ट्रस्ट को पता चला कि उनके नाम से भी फर्जी रसीद छपवाकर चंदा वसूला जा रहा है तो इस फर्जीवाड़े का पता चला। ये लोग कौन हैं जिन्होंने इस तरह का फर्जीवाड़ा किया अभी इस बात का तो पता नहीं चल सका है लेकिन मंदिर सेवा समिति ने लोगों आगाह किया है कि आगे से इन फर्जी लोगों से बचें।