सावधान : धार्मिक स्थल की फर्जी रसीद छपवाकर चंदा वसूल रहे लोग !

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत AI )
UP News : अगर कोई व्यक्ति या ग्रुप आपके दरवाजे पर आकर किसी धार्मिक स्थल या भंडारे के नाम पर चंदा मांगता है तो सावधान रहिएगा। ऐसा हो सकता है कि ये लोग फर्जी हों। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि सहारनपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है। खुद देवबंद स्थित सिद्धपीठ श्री त्रिपुर मां बाला सुंदरी देवी मंदिर सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष ने यह बात कही है कि उनके ट्रस्ट की फर्जी रसीद बुद छपवाकर कोई गिरोह भोले-भाले लोगों से चंदा वसूल रहा है।
मीडियाकर्मियों को दिए एक बयान में ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित सतेंद्र शर्मा ने कहा है कि मंदिर सेवा ट्रस्ट की ओर से कभी कोई रसीद नहीं छपवाई गई है। ट्रस्ट कभी भी चंदा वसूली नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति या ग्रुप मंदिर के नाम पर चंदा वसूलता है तो वह गलत है। ट्रस्ट अध्यक्ष के इस बयान ने धार्मिक स्थल के नाम की रसीद बुक पर चंदा वसूलने वाले सभी लोगों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद अब उन लोगों की सत्यता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जो रसीद छपवाकर घर-घर जाते हैं और चंदा जुटाते हैं। ट्रस्ट की ओर से लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है।
अगली बार जब आपके द्वार पर कोई व्यक्ति या समूह किसी धार्मिक स्थल के नाम पर छपी हुई रसीद लेकर पहुंचे और आपसे चंदा मांगे तो उनकी सत्यता की जांच भी कर लीजिएगा। बताया जाता है कि एक बड़ा नेटवर्क है जो इस तरह से धार्मिक स्थलों के नाम पर फर्जी रसीद बुक छपवाकर चंदा इकट्ठा कर रहा है। जब सिद्धपीठ श्री त्रिपुर मां बाला सुंदरी देवी मंदिर सेवा ट्रस्ट को पता चला कि उनके नाम से भी फर्जी रसीद छपवाकर चंदा वसूला जा रहा है तो इस फर्जीवाड़े का पता चला। ये लोग कौन हैं जिन्होंने इस तरह का फर्जीवाड़ा किया अभी इस बात का तो पता नहीं चल सका है लेकिन मंदिर सेवा समिति ने लोगों आगाह किया है कि आगे से इन फर्जी लोगों से बचें।
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश
