UP News : सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट ने पहुंचा दिया जेल

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से इसे जेल भेज दिया गया। आरोपी यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस का साफ कहना है कि यदि किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति किसी भी धर्म जाति या समुदाय के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।