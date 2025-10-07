UP News : सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट ने पहुंचा दिया जेल

आरोपी हिरासत में
UP News : सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ पोस्ट करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी की पहचान थाना रामपुर मनिहारान थाना क्षेत्र के गांव छिदबना के रहने वाले विशाल कश्यप पुत्र ब्रह्मपाल के रूप में हुई है। पुलिस ने न्यायालय को बताया कि आरोपी ने सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट को वायरल किया था।
रामपुर मनिहारान थाना क्षेत्र के गांव छिदबना के रहने वाले विशाल ने इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी। इस पोस्ट के बारे में जब जमीयत उलेमा-ए-हिंद के पदाधिकारियों के पता चला तो इसके खिलाफ आवाज उठी। जमीयत का एक प्रतिनिधिमंडल इस मामले की शिकायत लेकर रामपुर मनिहारान पुलिस थाने पहुंचा और तहरीर दी। छिदबना निवासी अब्दुल आलिम पुत्र इरफान की ओर से दी गई इस तहरीर में बताया गया आरोपी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से इसे जेल भेज दिया गया। आरोपी यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस का साफ कहना है कि यदि किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति किसी भी धर्म जाति या समुदाय के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
