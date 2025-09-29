UP News : सहारनपुर पुलिस का अभियान, 30 स्टंटबाजों को पकड़ा

इन दिनों नारी शक्ति 5.0 अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत सड़क पर स्टंट करने वालों को भी महिलाओं और लड़कियों को छेड़ने वाला माना गया। यह पाया गया कि आमतौर पर जो लड़कें सड़क पर खुले आम स्टंटबाजी करते हैं उनकी मंशा ठीक नहीं होती। वह नियमों को तोड़कर अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हैं साथ ही सड़क पर चलने वालों लोगों की भी जान जोखिम डालते हैं। इसके साथ ही इन मनचलों का उद्देश्य सड़क से स्कूल-कॉलेज जाने वाली छात्राओं को परेशान करातना होता है। स्टंट बाजी करके ये युवक छात्राओं को परेशान करते हैं।