UP News : उद्यमियों के कार्यक्रम में खुद को रोक नहीं पाए एसएसपी, बोले सिस्टम…

UP News : सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित एक होटल में चल रहे उद्यमियों के संवाद कार्यक्रम में एसएसपी आशीष तिवारी ( SSP ) खुद को रोक नहीं पाए और बोले कि लोगों को प्रमोशन और उनके कार्य की जिम्मेदारी उनके कार्य करने की लगन, क्षमता और कुशलता के आधार पर मिलनी चाहिए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विभागों व जनता के बीच बेहतर रिश्ते कायम होंगे।
एसएसपी आशीष तिवारी यहां दिल्ली रोड स्थित एक होटल में सीआईएस के बैनर तले चल रहे छह दिवसीय संवाद कार्यक्रम के पहले दिन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उद्यमी ही किसी देश की रफ्तार और प्रगति को तय करते हैं। उद्यमियों के लिए योजनाएं और गाइडलाइन सरल होनी चाहिए और सरकारी महकमों का उन्हे भरपूर सहयोग मिलना चाहिए। बोले कि, इस तरह के संवाद कार्यक्रमों से उद्यमियों को लाभ मिलेगा जिसमें एक ही मंच पर अलग-अलग दिन अलग-अलग विभागों को बुलाया जा रहा है। इस तरह के संवाद कार्यक्रमों में सीधा संवाद बनता है और निश्चित रूप से इसका लाभ उद्यमियों को मिलता है।
एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि जब वह विदेश में थे तो उन्होंने देखा कि हरेक व्यक्ति के कार्य की ऑनलाइन मॉनेटरिंग होती है। बोले कि अब तो हमारे देश में भी जब पिज्जा ( Pizza )ऑर्डर करते हैं तो उसकी लोकेशन तक हमारे मोबाइल फोन पर आती रहती है कि पिज्जा कहां तक पहुंचा। ऐसी ही पारदर्शिता सरकारी महमकों के कार्यों में होनी चाहिए। मसलन किसी व्यक्ति ने सरकारी महकमे में किसी कार्य या एनओसी के लिए आवेदन किया तो उसके मोबाइल फोन पर फाइल की प्रगति दिखती रहनी चाहिए।
बताया कि पुलिस महकमा इस पर कार्य कर रहा है और जल्द ही पुलिस के कार्यों में और पारदर्शिता दिखाई देगी। एसएसपी ने यह भी कहा कि, लोगों को पद और जिम्मेदारी और उनके कार्य की मॉनेटरिंग के आधार पर मिलनी चाहिए। मसलन उस व्यक्ति के कार्य का पूरा डाटा ऑनलाइन होना चाहिए और उसी उधार पर उसकी जिम्मेदारी प्रमोशन और कार्य क्षेत्र तय होना चाहिए। सीआईएस यानी चेम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस ( CIS ) की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हर दिन अलग-अलग विभागों के मुखिया बुलाए गए हैं और छह दिन तक सीआईएस के बैनर तले यह कार्यक्रम चलेगा।