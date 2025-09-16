UP News : उद्यमियों के कार्यक्रम में खुद को रोक नहीं पाए एसएसपी, बोले सिस्टम…

एसएसपी आशीष तिवारी यहां दिल्ली रोड स्थित एक होटल में सीआईएस के बैनर तले चल रहे छह दिवसीय संवाद कार्यक्रम के पहले दिन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उद्यमी ही किसी देश की रफ्तार और प्रगति को तय करते हैं। उद्यमियों के लिए योजनाएं और गाइडलाइन सरल होनी चाहिए और सरकारी महकमों का उन्हे भरपूर सहयोग मिलना चाहिए। बोले कि, इस तरह के संवाद कार्यक्रमों से उद्यमियों को लाभ मिलेगा जिसमें एक ही मंच पर अलग-अलग दिन अलग-अलग विभागों को बुलाया जा रहा है। इस तरह के संवाद कार्यक्रमों में सीधा संवाद बनता है और निश्चित रूप से इसका लाभ उद्यमियों को मिलता है।