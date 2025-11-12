UP News : सहारनपुर के दो भाईयों ने सिरप की तस्करी करके जुटाई 200 करोड़ की संपत्ति! अब STF…

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने सहारनपुर में छापा मारकर बड़े स्तर पर फेंसेडिल कफ सिरप की तस्करी के मामले का भंडाफोड़ किया है। टीम ने फेंसेडिल कफ सिरप के साथ-साथ कोडीनयुक्त नशीली दवाओं की अवैध तस्करी के आरोपी दो सगे भाईयों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ को यह सूचना मिली थी कि, सहारनपुर में फेंसेडिल कफ सिरप का अवैध भंडारण करके नशे के रूप में प्रयोग करने के लिए इसका अवैध कारोबार किया जा रहा है। सहारनपुर से इस सिरप को यूपी समेत उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल और यहां तक कि बांग्लादेश भेजा जा रहा है। इस सूचना की जांच पड़ताल करने पर विभोर राणा का नाम सामने आया। इसके बाद जब विभोर राणा की कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि विभोर राणा ने अपने भाई विशाल सिंह के साथ मिलकर वर्ष 2018 में एक फर्म जीआर ट्रेडिंग के नाम बनाई और इस फर्म पर एबॉट कंपनी से सुपर डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले ली। पहले कुछ दिन तक तो इन दोनों ने ठीक से काम किया लेकिन कुछ ही समय बाद इन्होंने फर्जी फर्म बनवाकर रिटेलर्स के लिए स्टोर किए गए फेंसेडिल सिरप को बड़ी मात्रा में नशे के कारोबारियों को सप्लाई करना शुरू कर दिया। इस सिरप को इतने अधिक ऊंचे दाम पर बेचा गया कि इन लोगों ने कुछ ही समय में 200 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटा ली।