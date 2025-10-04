ट्रेन में चढ़ते समय फिसला व्यापारी का पैर, दोनों पैर कट जाने से हुई मौत

यह दुर्घटना शनिवार शाम को हुई। अमृतसर जयनगर शहीद एक्सप्रेस अपने समय पर प्लेटफार्म नंबर छह पहुंची। सूचना प्रसारित हुई तो यात्री इस ट्रेन में सवार होने के लिए प्लेटफार्म छह पर पहुंचे। इन्ही यात्रियों में 66 वर्षीय नुमाईश कैंप निवासी रमेश अरोड़ा भी थे। ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते समय अचानक इनका पैर फिसल गया। पैर फिसलते ही रमेश अरोड़ा प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में जा गिरे। इन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन ट्रेन की चपेट में आने से इनके दोनों पैर कट गए। ट्रेन के आगे बढ़ जाने के बाद जीआरकर्मियों ने किसी तरह इन्हे ऊपर खींचा और अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक रमेश अरोड़ा की मौत हो चुकी थी।