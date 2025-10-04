ट्रेन में चढ़ते समय फिसला व्यापारी का पैर, दोनों पैर कट जाने से हुई मौत

प्रतीकात्मक फोटो
UP News : सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर एक बैग व्यापारी का ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसल गया। इससे व्यापारी ट्रेन की चपेट में आ गए और उनके दोनों पैर कट गए। यह देख लोगों ने शोर मचा दिया। इसके बाद पहुंचे जीआरपी कर्मी घायल हालत में व्यापारी को अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने जांच के बाद व्यापारी को मृत घोषित कर दिया।
यह दुर्घटना शनिवार शाम को हुई। अमृतसर जयनगर शहीद एक्सप्रेस अपने समय पर प्लेटफार्म नंबर छह पहुंची। सूचना प्रसारित हुई तो यात्री इस ट्रेन में सवार होने के लिए प्लेटफार्म छह पर पहुंचे। इन्ही यात्रियों में 66 वर्षीय नुमाईश कैंप निवासी रमेश अरोड़ा भी थे। ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते समय अचानक इनका पैर फिसल गया। पैर फिसलते ही रमेश अरोड़ा प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में जा गिरे। इन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन ट्रेन की चपेट में आने से इनके दोनों पैर कट गए। ट्रेन के आगे बढ़ जाने के बाद जीआरकर्मियों ने किसी तरह इन्हे ऊपर खींचा और अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक रमेश अरोड़ा की मौत हो चुकी थी।
रमेश अपने बेटे के साथ बैग बनाकर उन्हे बेचने का काम करते थे। इस दुर्घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। रमेश अपने घर में सबसे बड़े थे और उन्ही की छाया में परिवार पल-बढ़ रहा था। अब परिवार के मुखिया के चले जाने के बाद परिवार के सदस्यों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है।
